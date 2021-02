CEO Argenx: 'Zelfs voor big pharma zijn we al een grote brok'

Het Gentse biotechbedrijf Argenx lanceert een kapitaalronde van 750 miljoen dollar op Wall Street.

‘Er is veel interesse in ons bedrijf’, zegt Tim Van Hauwermeiren, de CEO en mede-oprichter van Argenx . Dat is een understatement dat kan tellen.

De voorbije 14 maanden overtuigde hij investeerders al om 1,35 miljard dollar in het bedrijf te pompen. Met de nieuwe kapitaalronde zal dat boven de 2 miljard dollar gaan.

‘Het voelt wat raar. Voor onze eerste financieringsronde van een paar miljoen euro bij de opstart zijn we negen maanden op toer geweest. En nu doen we honderden miljoenen op een paar uur tijd.'

Het geeft aan dat het bedrijf intussen in een heel andere liga speelt. ‘Het verhaal dat we willen schrijven, vraagt grote investeringen’, klinkt het. ‘We zijn ambitieus en worden groter waardoor ook de getallen steeds groter worden.’

Argenx maakt bij de kapitaarondes steeds gebruik van nieuws over vorderingen in de onderzoekspijplijn. Dat is deze keer niet anders. Het bedrijf maakte maandag bekend dat zijn medicijn efgartigimod ook voor de behandeling van de zenuwziekte CIDP positieve resultaten oplevert en dat een laatste, grootschalige studie is gestart.

Vier op vier

Argenx zit met efgartigimod op een potentiële goudmijn, en investeerders beseffen dat. ‘Die geven ons geen geld omdat ze ons leuk vinden. Nee, ze zien dat we onze beloftes nakomen. Met efgartigimod hebben we een tiental zeldzame auto-immuunziektes geïdentificeerd waarbij we iets kunnen betekenen. We hebben al vier sporen verkend, telkens met succes. Dat is vier op vier.’

Analisten verwachten dat het middel - alle toepassingen meegerekend - op termijn meerdere miljarden jaaromzet kan draaien. Als alles volgens plan verloopt, krijgt Argenx nog dit jaar groen licht van de Food and Drug Administration om zijn medicijn in de VS te verkopen voor patiënten met de spierziekte myasthenia gravis. Daarbovenop heeft het samenwerkingen lopen met onder meer AbbVie en Johnson & Johnson voor onderzoek naar nieuwe kankertherapieën.

De beurswaarde van Argenx is sinds de grote doorbraak in 2017 verveelvoudigd tot meer dan 12 miljard euro. In de Belgische biofarmasector moet het enkel nog UCB laten voorgaan.

Miljoenen uit Schotland

Bij de nieuwe kapitaalronde is Baillie Gifford opnieuw van de partij. Die is bereid 415 miljoen dollar voor zijn rekening te nemen. Die Schotse vermogensbeheerder is gekend als een Tesla-fan van het eerste uur en heeft ook een aanzienlijk belang in het Belgische Umicore.

‘Dat is een langetermijninvesteerder. En zo hebben we er nog die overtuigd zijn van ons kunnen. Ze willen dat we er volledig voor gaan, en ze steunen ons om waarde te creëren als onafhankelijk bedrijf. Hoe meer van dat soort investeerders aan boord komen, hoe moeilijker het wordt ons te kopen’, zegt Van Hauwermeiren. ‘En ook onze aandelenkoers beschermt ons tegen een overname, denk ik. Zelfs voor big pharma zijn we al een grote brok.’

Of hier de Belgische versie van Biogen - de Amerikaanse biotechpionier met intussen meer dan 40 miljard beurswaarde - in de maak is? ‘Ik zie dat andere bedrijven het zo ver schoppen. Waarom zouden wij dat dan niet kunnen?’, klinkt het.