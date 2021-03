CEO BioNTech: 'Vaccinproductie moet nog sneller'

Die ambitieuze uitspraak noteerde het nieuwsagentschap Bloomberg uit de mond van Ugur Sahin, de CEO van het Duitse BioNTech, dat in recordtempo een coronavaccin ontwikkelde met het Amerikaanse farmabedrijf Pfizer.

'Niet ergst denkbare pandemie'

Volgens Sahin is de huidige coronapandemie 'niet eens de ergst denkbare' en is de wereld maar beter klaar voor een nog ergere pandemie in de toekomst.