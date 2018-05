CEO Fagron: 'Volgend jaar sta je hier met een weelderige haardos'

Na de storm

Padilla werd eind vorig jaar aangesteld als vervanger voor de Nederlander Hans Stols die het bedrijf door de storm heeft geleid. Twee jaar geleden stond het bedrijf het water aan de lippen, maar na een kapitaalverhoging, schuldherschikking en herstructureringen is het ergste achter de rug. ‘We staan verder dan we destijds voor ogen hadden’, zei voorzitter Koen Hoffman.

Fagron boekte vorig jaar omzet- en winstgroei, ging opnieuw op overnametocht en keerde voor het eerst in jaren een dividend uit. ‘Ik vraag me toch af of dat wel verstandig is. De balans van Fagron is wel versterkt, maar kan toch wel nog extra eigen vermogen gebruiken’, zei een aandeelhouder. ‘Anderzijds, ik zal het bedrag graag innen, hoor.’