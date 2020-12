CEO Galapagos: 'De euforie rond Onno van de Stolpe is in elk geval verdwenen'

Wat een feestjaar moest worden voor Galapagos is uitgedraaid op een langgerekt drama met een uppercut als afsluiter. Gilead haakt af als partner voor het reumamedicijn. 'Het slechts mogelijke scenario? Dat niet, maar het is zeker bad news.'

Het biotechbedrijf Galapagos maakte zich dit jaar op om Jyseleca - zijn eerste medicijn - in de VS, Europa en Japan te lanceren. Maar in de VS, de lucratiefste farmamarkt ter wereld, zal het niet op de markt komen voor reumapatiënten.

De Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond maakt zich zorgen over de neveneffecten bij de hoogste dosis van het medicijn, waardoor partner Gilead de handdoek gooit en geen energie meer in het reumamedicijn stopt.

Gilead blijft Jyseleca voor de behandeling voor darmziektes wel steunen en Galapagos zal de verkoop in Europa op zich nemen. Maar dat zijn magere troostprijzen voor CEO Onno van de Stolpe.

Wat is uw eerste reactie?

Onno van de Stolpe: ‘Het is wat het is. Het is uiteraard vervelend en naar, maar tegenslagen horen nu eenmaal bij biotech. In dit veld moet je daarmee kunnen omgaan.’

Maar dit is toch wel het worstcasescenario voor Galapagos?

Van de Stolpe: ‘Dat zou ik niet zeggen. We hebben goedkeuring voor het reumamedicijn in Europa en Japan gekregen, voor zowel de hoge als de lage dosis. Dat we de commercialisering in Europa - die verdeeld zat tussen ons en Gilead - nu helemaal in handen krijgen, is echt wel goed nieuws. Daarvoor hebben we een sprongetje van blijdschap gemaakt. Bovendien zijn we supergoed gefinancierd (De cashpositie bedraagt meer dan 5 miljard euro, red.) en hoeven we er geen mensen uit te gooien om te besparen. Dit is geen worstcasescenario, maar wel bad news.'

Dit is geen worstcasescenario, maar wel bad news. Onno van de Stolpe oprichter en CEO van Galapagos

Jefferies halveert zijn prognoses voor de wereldwijde piekomzet van Jyseleca en rekent nog op minder 2 miljard dollar, alle ziektes inbegrepen. Is dat volgens u terecht?

Van de Stolpe: 'De VS waren een grote driver van omzet en winstgevendheid voor ons medicijn. Ik denk dat 70 procent van de potentiële winst in het reumaveld wegvalt. Wat Jefferies zegt, is niet onredelijk.'

Het aandeel zakt vandaag 15 procent. Dat valt al bij al nog mee.

Van de Stolpe: 'Dat zijn jouw woorden. Ik zie dat onze beurswaarde zowat overeenkomt met onze cashpositie. Dat betekent dat beleggers onze onderzoeksprogramma’s en ons potentieel met Jyseleca op nul waarderen. Dat is de realiteit. Te gek voor woorden? Dat komt wel vaker voor in de biotechsector, maar is minder gebruikelijk bij bedrijven die wat verder in de evolutie zitten zoals wij.'

Staat u klaar om aandelen bij te kopen?

Van de Stolpe: 'Als ik de financiële middelen heb, kan ik dat zeker overwegen. Ik mag daar eigenlijk geen uitspraken over doen.'

De situatie doet denken aan 2015 toen AbbVie - de voormalige partner in het reumaonderzoek - jullie in de steek liet. Toen was uw reactie: ‘Dit is het beste wat ons kon overkomen.’ U kreeg gelijk, want niet veel later had u een veel betere en lucratievere deal met Gilead beet.

Van de Stolpe: 'Dat zal je me nu niet horen zeggen. Het is nu anders. Het is lastig. Gilead behoudt de rechten van Jyseleca in de VS en ziet er nog potentieel voor de behandeling van patiënten met darmonstekingsziektes (colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn). Het wil ook de rechten voor reuma niet afstaan waardoor we geblokkeerd zitten. We zouden een andere partner kunnen vinden om enkel de dosis van 100 milligram op de markt te brengen. Ik denk dat daar interesse voor is bij partijen die al in het reumaveld aanwezig zijn, maar een medicijn van deze klasse (JAK-middelen die oraal te slikken zijn, red.) nog niet in hun gamma hebben. Maar dat traject is voorlopig niet aan de orde.'

Vorig jaar kwam u op een beleggersconferentie in België zeer ambitieus over. ‘We zijn bijna het grootste biotechbedrijf van Europa. Het is tijd om te mikken op de top tien in de wereld’, klonk het. Dat komt nu als een boemerang terug.

Van de Stolpe: ‘Daar zitten we nu ver van, inderdaad. Dat weet ik. Die ambitie mag eventjes in de ijskast. We hebben een veldslag verloren, maar niet de oorlog. We hebben nog twee heel sterke programma’s in onze pijplijn, met ziritaxestat (voor de longeziekte IPF, red.) en toledo voor een waaier aan ontstekingsziektes.'

We moeten een stap terugzetten. We hebben een veldslag verloren, maar niet de oorlog.

'Daarmee kunnen we nog veel realiseren, maar dat zal tijd vergen. Tegen midden 2022 zullen we resultaten hebben van onze cruciale studie met ziritaxestat en tegen dan hebben we ook een hele boel data voor toledo. Maar eerst moeten we een stap terugzetten.'

Denkt u er zelf aan een stap terug te zetten? U zei eerder al dat u wil doorgaan als CEO tot er een Galapagos-pil in de rekken ligt. Dat is nu het geval in Europa.

Van de Stolpe: ‘Ik denk niet dat dit het moment is om te gaan. We moeten eerst het groeipad hervinden en deze crisis te boven komen.’

Het is de eerste keer dat ik u het woord ‘crisis’ in de mond hoor nemen.

Van de Stolpe: 'De aandelenkoers is sinds begin dit jaar met twee derde gedaald. Dan is het crisis. Voor investeerders toch. Niet in het bedrijf, voor alle duidelijkheid. We draaien gewoon door.'

Ik ben nu minder populair als CEO. Dat begrijp ik.

Hoe komt dat bij u persoonlijk aan?

Van de Stolpe: 'Ik ben nu minder populair als CEO. Dat begrijp ik. De euforie rond Galapagos en Van de Stolpe is in elk geval verdwenen. Dat zie ik in mails van beleggers en in commentaren of op internetfora. Daar lees je dat we dit van tevoren geweten zouden hebben, dat we beleggers verkeerd geïnformeerd zouden hebben. Dat komt hard aan en doet een beetje pijn. We hebben geprobeerd altijd zo transparant mogelijk te zijn. Natuurlijk ben ik een enthousiaste CEO, oprichter en entrepreneur, die gelooft in Galapagos. Ik ben altijd ambitieus geweest en stel de ambities soms wat hoger dan realistisch is, maar ik vind dat we altijd de risico’s goed hebben gecommuniceerd. Het is een risicovolle branche. We hebben successen geboekt, en tegenslagen gehad. Nou, zo bouwen we Galapagos.'

Vreest u dat ook de Europese en Japanse toezichthouder het hele dossier grondig zullen herbekijken?

Van de Stolpe: ‘Nee. Die maken hun eigen rekening. Daar zijn we niet bezorgd over. Er loopt wel een studie naar de impact van Jyseleca op de spermaproductie bij mannen. Als daar problemen zouden optreden, kan de situatie veranderen.'

Bij de deal met Gilead krijgt Galapagos de volledige commercialisering van Jyseleca in Europa in handen. U bent daarmee tevreden, terwijl u een krachtige partner verliest.

Van de Stolpe: 'Het maakt de boel eenvoudiger. Je moet niet overleggen. We kunnen zelf de lijnen uitzetten voor Jyseleca, en niet enkel voor reuma, maar voor alle andere ziektes. We waren al verantwoordelijk voor de Benelux, Italië, Frankrijk en Spanje en nemen nu de organisatie van Gilead in de VK en Duitsland over en later in Scandinavië, Zwitserland, Oostenrijk... Vanaf 2024 krijgt Gilead royalty's op onze Europese verkopen, maar verder hebben ze er niets meer mee te maken.'

500 miljoen Galapagos rekent op 500 miljoen euro piekverkopen voor Jyseleca in Europa. Dat niveau zou tegen 2026 bereikt zijn.

Is de verkoop in Europa al begonnen?

Van de Stolpe: 'Ja, in Nederland en Duitsland. We zijn tevreden over de eerste reactie bij artsen. Het ziet er positief uit, beter dan we verwacht hadden. We rekenen op een piekomzet van 500 miljoen euro tegen 2026, over alle ziektes heen.'

Hoe groot is het leger verkopers dat u daarvoor inzet?

Van de Stolpe: 'Je praat al snel over 200 à 250 mensen. Je kan niet anders als je in dit veld een rol van betekenis wil spelen. Dat zijn enorme kosten, maar we verwachten dat Jyseleca in Europa vanaf 2024 winstgevend zal zijn. De cash burn zal de komende jaren eerst oplopen. Dat is in principe geen probleem. We hebben voldoende cash, maar hadden dat liever anders gezien.'

Is de relatie met Gilead, dat vorig jaar een deal van 4 miljard euro sloot om toegang te krijgen tot alle toekomstige onderzoeken van Galapagos, nu helemaal bekoeld?

Van de Stolpe: ‘Nee hoor. We hebben dat besproken. Gilead blijft 'committed'. Het is prima. Ze hebben heel veel betaald voor de rechten op onze toekomstige producten. Ik denk niet dat ze snel zullen weglopen.'

Vreest u voor classactions van Amerikaanse beleggers?