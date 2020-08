CEO Galapagos: 'Dit is ontzettend zuur'...

Galapagos mag zijn reumamedicijn nog niet in de VS lanceren. Resultaat: anderhalf jaar vertraging en veel onzekerheid. ‘Je bent bijna aan de finish en dan moet je nog een extra rondje lopen. Ontzettend zuur’, zegt CEO Onno van de Stolpe.

Het geneesmiddelenagentschap FDA heeft het hele dossier van filgotinib bekeken en heeft bedenkingen bij het risico-batenprofiel van het medicijn bij de hoogste dosis van 200 milligram. De FDA wil bovendien eerst - tegen alle verwachtingen in - ook de resultaten inkijken van twee lopende studies waarin het effect van het medicijn op de spermaproductie wordt geëvalueerd.

Galapagos en de Amerikaanse partner Gilead moeten zowat anderhalf jaar extra geduld hebben om het medicijn in de VS, hun belangrijkste markt, te lanceren. Intussen heeft de concurrentie meer tijd om positie in te nemen. Kan filgotinib het verwachte marktaandeel wel nog halen? Moeten de ambities voor de piekverkopen bijgesteld worden? Komt het medicijn überhaupt nog wel op de markt?

De onzekerheid resulteert in een afstraffing op de beurs. Het aandeel kreeg bij opening een klap van 30 procent. Het bedrijf verloor 3 miljard euro beurswaarde.

Bent u al bekomen?

Onno van de Stolpe: ‘Weet je, het is een enorme teleurstelling. Erg onverwacht ook. Hier hadden we geen rekening mee gehouden. Je vloekt natuurlijk behoorlijk, maar je moet meteen verder kijken, voor je troepen gaan staan en je mensen motiveren. Dat is ook wat ik straks ga doen.'

Wat is de boodschap voor uw personeel?

We geraken hier uit. We geven filgotinib helemaal niet op. Onno van de Stolpe CEO Galapagos

Van de Stolpe: ‘Dat we vertrouwen behouden in filgotinib, en dat we hier als Galapagos uit geraken, zoals we al getoond hebben na eerdere tegenslagen. We geven filgotinib helemaal niet op. We hebben ook een pijplijn met andere medicijnen, een sterke cashpositie en in Europa kunnen we wel met de commercialisering van filgotinib beginnen. Er zijn ook goede kanten.'

'Maar het nieuws is duidelijk een klap, een grote klap. Dat zien we ook aan de reactie op de beurs. Ik begrijp dat wel. Amerika is de belangrijkste markt voor ons. Als er dan onzekerheid ontstaat, past iedereen zijn verwachtingen aan natuurlijk.'

Hoe gaat u zelf om met die onzekerheid?

Van de Stolpe: ‘Ik heb geleerd me alleen nog druk te maken om zaken die ik in de hand heb en kan beïnvloeden. En dit ligt buiten mijn invloedssfeer.'

Hoeveel vertraging loopt Galapagos op?

Van de Stolpe: 'Als je alles bij elkaar legt - afronden van de fertiliteitsstudie, voorbereiden van het nieuwe dossier met nieuwe data, wachten op goedkeuring - dan spreek je toch over anderhalf jaar.'

Hoe schat u de kans in dat u filgotinib toch nog in de VS mag lanceren?

Van de Stolpe: ‘Die kans is groot. Of we filgotinib ook in een dosis van 200 milligram kunnen lanceren, is moeilijker in te schatten. Daar ga ik geen uitspraken over doen. Daarover zullen we eerst gesprekken voeren met de FDA om te zien wat die van ons verwacht.’

Enorm effect

Het effect op de omzet van filgotinib kan enorm zijn. Het beurshuis Jefferies rekende op 6 miljard dollar piekverkopen wereldwijd, waarvan 3,3 miljard dollar in de VS. Die cijfers zijn aan herziening toe. Anderhalf jaar vertraging betekent ook anderhalf jaar minder patentbescherming. Concurrerende medicijnen krijgen meer tijd om positie in te nemen. Het wordt dus moeilijker om marktaandeel in te pikken, zeker als de dosis van 200 milligram geen groen licht krijgt. Die dosis was voor filgotinib dé magische factor.

Van de Stolpe: ‘Dat klopt allemaal. Ik kan daar weinig aan toevoegen. Het is zeer ernstig voor filgotinib, maar voor Galapagos is het gewoon een setback zoals we er al gehad hebben. Galapagos is ook meer dan filgotinib. Nog het ergste vind ik dat we er zo lang aan gewerkt hebben en dan krijg je op een zucht van de finish te horen dat je nog een extra rondje moet lopen. Dat is ontzettend zuur. Voor iedereen.'

Van het Europees Geneesmiddelenagentschap kreeg Galapagos onlangs wel goed nieuws over filgotinib. Zal het besluit van de FDA de verkoop in Europa moeilijker maken?

Van de Stolpe: ‘Dat denk ik niet. Eli Lilly heeft in de VS hetzelfde meegemaakt met een gelijkaardig reumamedicijn, maar heeft toch een ongelooflijk goede lancering gekend in Europa. Daar ben ik niet zo bang voor.’

Zet zo’n tegenvaller geen spanning op de relatie met partner Gilead, die de verkoop in de VS zal regelen?

Van de Stolpe: ‘Helemaal niet.’

Gilead is enthousiast over onze pijplijn. Het wil duidelijk inzetten op ontstekingsziektes. Daarin is filgotinib een belangrijke bouwsteen. Onno van de Stolpe CEO Galapagos

Gilead investeert stevig in oncologie. Als filgotinib zijn glans verliest, dreigt Gilead het medicijn dan niet in de koelkast te stoppen?

Van de Stolpe: ‘Het is natuurlijk wat vroeg om daarover te speculeren. Tot nu heb ik van Gilead gehoord dat het enthousiast is over onze pijplijn. Op korte termijn zal dit zijn focus op oncologie versterken, maar het wil ook duidelijk inzetten op ontstekingsziektes. Daarin is filgotinib een belangrijke bouwsteen, net als het onderzoeksprogramma Toledo, waaraan we volop werken.'