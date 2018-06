CEO Galapagos: 'Geen toekomst voor alliantie met AbbVie'

Galapagos-CEO Onno Van de Stolpe is ontstemd over de beslissing van partner AbbVie om niet verder te gaan met een nieuw onderzoek naar een behandeling voor taaislijmziekte. 'Hun beslissing is ons niet goed bevallen', klinkt het hard.

U wil de samenwerking met AbbVie in de zoektocht naar een medicijn tegen de taaislijmziekte ‘heroverwegen’. U ligt dus in ruzie met AbbVie?

Er is een alternatief nodig voor Vertex en alleen wij kunnen dat bieden. Onno Van de Stolpe CEO Galapagos

Onno Van de Stolpe: 'AbbVie heeft beslist om niet verder te gaan met een nieuw onderzoek (naar een tweede zogeheten triple combo medicijn). Zij hadden daar de laatste zeg in. En hun beslissing is ons niet goed bevallen. De alliantie met AbbVie loopt niet zo lekker. We denken dat er geen toekomst is voor deze alliantie. We moeten samen aan tafel zitten en zien hoe we hier uitkomen. Of het hele onderzoeksprogramma moet bij ons terecht komen, of bij AbbVie. En ik denk dat we alle twee geïnteresseerd zijn.'

Het is al de tweede keer dat Abbvie jullie in de steek laat. Een paar jaar terug haakte het bedrijf af voor jullie gezamenlijk reumaonderzoek.

Van de Stolpe: 'Ja, wat moet ik daar op zeggen. De cultuur van AbbVie past duidelijk niet in onze cultuur van medicijnontwikkeling. En dat is een probleem.'

Heeft de beslissing van AbbVie te maken met de tegenvallende resultaten?

Van de Stolpe: 'Dat weet ik niet. Dat moet je aan AbbVie vragen. De resultaten waren zeker niet dramatisch, maar ook niet goed. Door ons molecule toe te voegen aan Orkambi (van Vertex) was er een verbetering zichtbaar maar minder dan we hadden gehoopt. Dat zegt evenwel niets over onze eigen triple combo (een combinatie van drie zelf ontwikkelde moleculen) waarvan we de eerste resultaten eind van deze zomer zullen kennen. Onze concurrent Vertex heeft de lat hoog gelegd, en het wordt niet eenvoudig. Anderzijds is er een alternatief nodig voor Vertex en alleen wij kunnen dat bieden.'

Beleggers reageren heftig, vermoedelijk ook omdat ze vrezen dat Galapagos nu nog meer achterstand op Vertex oploopt.