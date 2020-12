CEO Galapagos: 'Ik heb in Malawi olifanten helpen verhuizen'

Onno van de Stolpe schenkt voor 10 miljoen euro Galapagos-aandelen aan een vzw die nationale parken in Afrika beheert. Het bracht hem al bij prins Harry op Buckingham Palace, en: 'Ik heb kunnen helpen bij de verhuis van 500 olifanten.'

Met de gulle schenking wil de Galapagos-oprichter het jaar – dat uitdraaide op een drama voor zijn biotechbedrijf - toch in schoonheid afsluiten. ‘Het idee speelde al langer. Het is leuk om net voor kerst iets moois te doen voor de wereld, toch. Het is een kleine stap, maar het is een stap’, zegt Onno van de Stolpe aan de telefoon.

‘En wie weet zijn er andere aandeelhouders die nu zeggen: goh, het is een goed idee om een stukje van mijn winst op Galapagos-aandelen – in de toekomst dan maar (lacht) – hieraan te schenken.’

Van de Stolpe sponsorde African Parks al enkele jaren op kleine schaal, en stelt nu een aanzienlijk deel van zijn fortuin ter beschikking aan African Parks. Hij schenkt voor 10 miljoen euro Galapagos-aandelen, gespreid over vijf jaren. Dit jaar belanden binnen de eerste schijf van 2 miljoen euro 21.150 aandelen bij de vzw.

African Parks doet met de aandelen wat het wil, maar ik heb toch geadviseerd om ze niet meteen te verkopen. Onno van de Stolpe CEO Galapagos

‘Ze doen ermee wat ze willen, maar ik heb toch geadviseerd om niet meteen te verkopen en te cashen’, lacht van de Stolpe die in totaal zo’n 500.000 aandelen bezit, momenteel goed voor een waarde van een dikke 40 miljoen euro.

African Parks beheert een twintigtal natuurparken in elf Afrikaanse landen, goed voor een oppervlakte die vijf keer zo groot is als België. De vzw leaset de gronden voor minimaal twintig jaar, en neemt het volledige beheer over: wildbeheer, toerisme, bewapening, controle op stropers en de ontwikkeling van de omliggende gemeenschappen met opleidingen rond bijenkweek of duurzaam vissen bijvoorbeeld.

Daktari op tv

Hij was als kind al gefascineerd door wild life. ‘Ken je Daktari? Een televisieserie van vroeger, over een opvangcentrum voor gewonde dieren in Afrika. Daar was ik vroeger fan van’, zegt hij. 'Tijdens mijn studententijd trok ik met vrienden door Tanzania. En daarna ben ik de ellende blijven volgen, hoe die parken steeds meer onder druk komen te staan.’

Hij legt uit: ‘Zonder centen kan je een natuurpark niet bewaken, en de omheining onderhouden. Er komen meer stropers. Beesten verdwijnen. Toeristen verdwijnen, net als de inkomsten ervan. En door slecht onderhouden hekken, breken olifanten soms uit, lopen dorpen binnen of lopen mensen plat. Je ziet ook dat omwoners het park betreden en er hutjes, kippen en geiten zetten. Dat is nefast, want als land eenmaal is ingenomen door bevolking krijg je dat niet meer terug als wildpark. Zo kan het niet verder.’

Prins Harry

African Parks werd opgericht door wijlen Paul Fentener van Vlissingen, een telg uit een van de meest vermogende industriële families van Nederland. Opmerkelijk; prins Harry is voorzitter van de vzw. ‘Ik heb al eens aan de vergadering op Buckingham Palace deelgenomen. Erg leuk om daar door dat grote hek te gaan.’

Olifantenverhuis

En van de Stolpe kreeg enkele jaren geleden ook de kans mee te helpen bij de grootste olifantenverhuis ooit, in Malawi. ‘Ze hebben er in één park 500 gevangen, die in trucks gezet en getransporteerd naar een ander park waar alle olifanten afgeslacht waren. Ik heb mee mogen helpen om een aantal olifanten te vangen. Dat was wel bijzonder. Een helicopterploeg die ze vanuit de lucht verdooft, en een grondploeg om ze zo snel mogelijk met kraan aan de poten op te tillen en in wagen te stoppen. Dat lijkt op een militaire operatie. Prachtig om mee te maken.’

African Parks beheert nu 20 natuurparken. Ik vind dat ze er 60 moeten doen. Dan kost dat een kwart miljard per jaar. Maar wat stelt dat voor als je daarmee de grote biotopen in Afrika kan redden?

Zoals van de Stolpe ambitieus is voor zijn biotechbedrijf, is hij dat ook voor African Parks. ‘Ik vind dat het sneller moet groeien.De vzw spendeert jaarlijks zo’n 80 miljoen euro en laat daarmee 20 parken draaien. Met mooie resultaten, zoals de herintroductie van cheeta’s in Zambia en de terugkeer van de neushoorn in Rwanda.