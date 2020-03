CEO Galapagos: 'Ik zie ons aandeel als een veilige haven'

Het biotechbedrijf ziet zich door Covid-19 genoodzaakt ziekenhuistesten uit te stellen. Maar de crisis biedt - gewapend met ruim 5 miljard euro cash - overnamekansen. 'Wij aasgieren? Nee, dat is heel onaardig om te zeggen.'

Ook Galapagos ontsnapt niet aan Covid-19. Het bedrijf laat weten dat enkele klinische testen met het goudhaantje filgotinib vertraging oplopen, omdat de werving van nieuwe patiënten wordt gestopt.

'Onze Amerikaanse partner Gilead neemt die beslissing om de gezondheid van patiënten te beschermen. Ons medicijn onderdrukt het immuunsysteem, wat hen kwetsbaarder kan maken voor het coronavirus. Het is niet aangeraden om hen daaraan bloot te stellen', zegt Onno van de Stolpe, CEO van Galapagos. Ook verkiezen dokters dat patiënten thuisblijven als het niet hoogdringend is. Even langskomen voor een gesprek over een experimentele behandeling is dan niet aan de orde.

Ons medicijn onderdrukt het immuunsysteem, wat patiënten kwetsbaarder kan maken voor het coronavirus. Het is niet aangeraden om hen daar in deze periode aan bloot te stellen. Onno van de Stolpe CEO Galapagos

Het bedrijf ontwikkelt het medicijn als een oplossing voor auto-immuunziektes. Voor reuma heeft het alle patiëntenproeven doorlopen en wacht Galapagos op groen licht voor de commercialisering. De laatste testfase bij patiënten met psoriasis arthritis gaat echter de koelkast in, net als de tweede en derde testfases voor de ziekte van Crohn.

Hoogst uitzonderlijk

Studies waarvan de werving is afgerond lopen door, net als de voorbereidingen van klinische studies in het Toledo-project. Dat is ook het geval met de cruciale Isabela-studie waarin een medicijn tegen de longziekte IPF wordt getest. 'Het is een dodelijke ziekte. De motivatie om ermee door te gaan is groot', zegt Van de Stolpe. 'Maar we nemen maatregelen.'

Voor de studie met patiënten met de dodelijk longziekte IPF zetten we een systeem op om hen thuis te bezoeken. Onno van de Stolpe CEO Galapagos

Galapagos zet een systeem op om patiënten thuis te bezoeken in plaats van hen om de paar maanden naar het ziekenhuis te laten komen. Dat is hoogst uitzonderlijk. Als bedrijf mag je het protocol van een studie niet wijzigen, maar nood breekt wet. Dat heeft ook de Food and Drug Administration, die zich flexibeler opstelt, begrepen.

De site in Parijs draait op een minimumbezetting, de onderzoeksvestigingen van Galapagos in Leiden en Mechelen blijven voortdraaien. 'Het is een rare en nare situatie. We blijven doorgaan zolang het mag.' En als er scherpere maatregelen komen? 'Mensen in een labo kan je moeilijk thuis laten werken.'

Luxepositie

Van de Stolpe benadrukt dat Galapagos ondanks de coronacrisis in een luxepositie zit. Het heeft meer dan 5 miljard euro cash op de bankrekening, dankzij de enorme geldinjectie van partner Gilead vorig jaar.

Als alles weer zal draaien, zullen we er goed voor staan, met veel cash om groter en sterker te worden. Onno van de Stolpe CEO Galapagos

'Als alles weer draait, zullen we er goed voor staan, met veel cash om groter en sterker te worden', zegt Van de Stolpe verwijzend naar potentiële overnamekansen. 'Als dit langer doorgaat, zullen veel bedrijven met cashproblemen kampen, terwijl de deur naar durfkapitaal en de beurs gesloten blijft.'

Ligt Galapagos als een aasgier op de loer? 'Dat is heel onaardig om te zeggen. We zijn geen aasgier. Je kan ons ook zien als een redder. Voor een bedrijf in moeilijkheden is het beter deel uit te maken van Galapagos dan om te vallen.'