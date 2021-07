CEO Galapagos: 'Mijn verwachtingen waren misschien wat onrealistisch'

De Galapagos-aandeelhouders hadden na een rotjaar hun hoop gezet op het Toledo-onderzoeksprogramma. Maar de eerste resultaten daarvan zijn niet helemaal overtuigend. Het aandeel tuimelt naar de laagste koers in vijf jaar. ‘We zetten een stap vooruit, maar er is nog werk aan de winkel.’

‘A mixed bag’, zo noemt Galapagos-topman Onno van de Stolpe de resultaten van drie patiëntenstudies met het kandidaat-geneesmiddel GLPG3970.

Die molecule maakt deel uit van het Toledo-onderzoeksprogramma, dé speerpunt in de onderzoekspijplijn van het biotechbedrijf. Een honderdtal werknemers is er dag en nacht mee bezig.

Galapagos is daarbij nieuwe schakelaars in het immuunsysteem op het spoor gekomen om allerhande ontstekingsziektes te behandelen. Het bedrijf is volop bezig middelen te ontwikkelen om die schakelaars te beïnvloeden en op die manier ziektes af te remmen. GLPG3970 is daarvan het eerste middel dat op patiënten werd getest.

Hoop

Van de Stolpe en in zijn spoor alle aandeelhouders hebben hun hoop op Toledo gezet na de teleurstellingen van het voorbije jaar. De topman is op basis van laboproeven altijd al zeer enthousiast geweest over het programma. Maar testen in het labo zijn nog iets anders dan testen in de mens, blijkt nu. ‘Ik ben een optimist en mijn verwachtingen zijn misschien wat onrealistisch geweest’, zegt hij.

Je hoopt natuurlijk dat je alle boxen kan aanvinken, dat je resultaten iedereen omverblazen. Dat is nu niet zo. Onno van de Stolpe CEO Galapagos

Bij psoriasispatiënten heeft het middel een duidelijk positief effect. Na zes weken toonden vier van de 13 patiënten die GLPG3970 kregen tenminste 50 procent verbetering, tegenover één in de placebogroep.

Een studie met patiënten met chronische darmontsteking (colitis ulcerosa) toonde een biologische respons, maar dat vertaalde zich niet in een verbetering ten opzichte van de placebogroep. En - een grote tegenvaller - bij reumapatiënten had de behandeling geen enkel effect.

‘Je hoopt natuurlijk dat je alle boxen kan aanvinken, dat je resultaten iedereen omverblazen. Dat is nu niet zo. Het had mooier gekund’, zegt Van de Stolpe. Maar dat wil niet zeggen dat hij in een hoekje zit te treuren.

We hebben een nieuw werkingsmechanisme voor ontstekingsziektes ontdekt. Daar zijn wij, én onze partner Gilead, enthousiast over. Maar onze molecule blijkt niet krachtig genoeg.

‘We hebben een nieuw werkingsmechanisme voor ontstekingsziektes ontdekt. Dat tonen de resultaten. Daar zijn wij, én onze partner Gilead, enthousiast over. Maar onze molecule blijkt niet krachtig genoeg. We pionieren in een nieuw domein en dat hoort erbij.'

We hebben goede hoop dat we met een krachtiger versie kunnen komen die overal haar werk doet. We hebben een mooie stap vooruit gezet, maar er is nog werk aan de winkel. We hebben twee back-ups in de pijplijn die we dit jaar op gezonde vrijwilligers beginnen te testen’, zegt Van de Stolpe.

Extra geduld, extra tik

Dat betekent wel dat Galapagos en de aandeelhouders opnieuw een jaar geduld moeten hebben om het potentieel van Toledo goed te kunnen inschatten. Veel beleggers hebben dat geduld of vertrouwen niet meer en houden het voor bekeken. Het aandeel krijgt nog eens een tik en zakt naar het laagste peil in vijf jaar tijd.

De beurswaarde is gezakt tot 3,2 miljard euro, tegenover 15 miljard euro op de piek anderhalf jaar geleden. De beurswaarde ligt zelfs ruim onder de cashpositie van het bedrijf, het ultieme teken van wantrouwen in de toekomst van Galapagos.

Het probleem is dat we weinig krediet hebben. Er is scepticisme over wat we gaan opleveren.

‘Het probleem is dat we weinig krediet hebben. Dat is begrijpelijk gezien de grote teleurstellingen die aandeelhouders achter de kiezen hebben. Er is scepticisme over wat we gaan opleveren.’

Vorig jaar viel de Amerikaanse droom van Galapagos in stukken toen de Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond bezwaren maakte tegen de lancering van het reumamiddel Jyseleca. Galapagos zal het medicijn wel in Europa verkopen, maar dat is slechts een troostprijs. Bovendien leverde ook het onderzoek met ziritaxestat bij patiënten met longfibrose niets op.