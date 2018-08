CEO van Animalcare (Coucke) zet stap opzij

De West-Vlaming Chris Cardon treedt na 15 jaar aan het roer van zijn diergeneesmiddelenbedrijf af als CEO.

'We zijn twee gedreven mensen die mogelijkheden ruiken en plankgas geven', zo zei Chris Cardon ooit over de tandem die hij sinds 2015 vormt met Marc Coucke.

Cardon en Coucke kochten toen de andere aandeelhouders van het diergeneesmiddelenbedrijf Ecuphar (opgericht door Cardon in 2003) uit. Vervolgens sloegen ze een grote slag in Spanje en loodsten het bedrijf via een omgekeerde overname van Animalcare naar de Londense beurs.

Coucke en Cardon kregen na de deal bijna 50 procent van Animalcare in handen. Jan Boone (Lotus Bakeries) werd voorzitter en Cardon nam de leiding van de hele groep.

Tot nu. De functie van CEO wordt op vraag van Cardon zelf gesplitst. Jenny Winter, met ervaring bij farmabedrijven GSK en Astrazeneca, krijgt de eindverantwoordelijkheid als nieuwe CEO.

Cardon krijgt als Chief Strategic Officer de taak te speuren naar overnames en licentiedeals. 'Jenny is als operationeel manager zeer sterk. ik zal mijn netwerk in de veterinaire wereld inzetten om extra business binnen te halen', aldus Cardon. 'Of dit een stap terug is voor mij? Ik zie dat zo niet. Het is voor het bedrijf de beste oplossing, en dus ook voor mij als belangrijke aandeelhouder.'

Aandeel gehalveerd

Als aandeelhouder heeft hij het aandeel het voorbije jaar met de helft zien dalen. De beurswaarde is intussen gezakt tot 95 miljoen Britse pond. 'Ik denk dat dit een duidelijk signaal is dat we aandeelhouderswaarde willen creëren', aldus Cardon. 'En bovendien was ons eerste halfjaar sterk.' De omzet steeg met 6,4 procent tot 47,8 miljoen pond.