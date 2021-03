CVC en Vindevogel kopen Franse geneesmiddelenreus

Het investeringsfonds CVC en de West-Vlaamse ondernemer Yvan Vindevogel kopen Cooper-Vemedia. Ze waarderen de Franse producent van voorschriftvrije geneesmiddelen op meer dan 2 miljard euro. Dat vernam De Tijd. Voor Vindevogel is het een terugkeer naar de wortels van zijn familiaal imperium.

Het Franse investeringsfonds Charterhouse zette in de herfst van vorig jaar Cooper-Vemedia - ook bekend als Alpha Health Group - te koop. De deal had ook een link met ons land, gezien de Belgische farmaondernemer Yvan Vindevogel ook aandeelhouder (10%) was van het bedrijf.

Vijf maanden na de lancering van het verkoopproces haalt diezelfde Vindevogel met de hulp van de investeringsreus CVC de Franse groep binnen. Ze waarderen Cooper-Vemedia (schulden inbegrepen) daarbij op ongeveer 2,2 miljard euro. Het duo gaf onder meer een consortium rond het Franse fonds PAI het nakijken. Volgens onze informatie investeert ook Charterhouse nog een stukje mee in de nieuwe constructie boven de producent van voorschriftvrije geneesmiddelen.

Bij de twee kopers was niemand bereikbaar voor commentaar.

Blarenpleisters

CVC en Yvan Vindevogel zijn geen onbekenden voor mekaar, integendeel. Ze boden enkele jaren geleden al samen op het blarenpleistermerk Compeed, maar moesten toen de duimen leggen tegen het Franse HRA Pharma, een bedrijf uit de portefeuille van het investeringsfonds Astorg.

500 miljoen omzet Cooper-Vemedia is goed voor een omzet van zo'n half miljard euro en een brutobedrijfswinst (ebitda) van 150 miljoen.

Cooper-Vemedia is, onder meer via overnames, uitgegroeid tot een Europese speler, met onder meer producten als Valdispert (tegen stress en slapeloosheid), Excilor (behandeling van schimmelnagels), Audispray (oorhygiëne), Oenobiol (huidverzorging), Baccide (ontsmettende handgels) en Cystiberry (tegen blaasonstekingen) in zijn portefeuille.

De Franse groep, die haar producten naar meer dan 60 landen exporteert, is goed voor een omzet van zowat 500 miljoen euro en een brutobedrijfswinst (ebitda) van 150 miljoen. Ze is onder meer de nummer vier op de Franse markt, marktleider in Nederland en heeft een sterke positie in Italië en Portugal. Het nieuwe eigenaarsduo zou zinnens zijn het Europese platform van Cooper-Vemedia te internationaliseren en ook in China en de Verenigde Staten actief te worden.

Wortels

Voor Vindevogel is de deal een terugkeer naar de wortels van zijn familiaal imperium. Zijn belang in de Franse groep vindt zijn oorsprong in 2002. Hij kocht toen een Nederlandse divisie van Solvay en legde de hand op Valdispert, een natuurlijk middel tegen stress en slapeloosheid. Dat was het startschot van een reeks overnames en van Vemedia.

Om een turbo te zetten op de groei haalde hij eerst de investeerder Indufin aan boord en vervolgens het private-equitybedrijf IK. Die deal waardeerde zijn Vemedia in 2012 op 145 miljoen euro. Enkele jaren later verkocht IK zijn meerderheidsbelang voor 375 miljoen euro aan Charterhouse Capital. Vindevogel bleef als minderheidsaandeelhouder aan boord.

Cocktails

Cooper-Vemedia is niet het enige project van Vindevogel. Via zijn Damier-groep is hij een van de referentieaandeelhouders van het onlineplatform voor vitaminen en cosmetica Vision Healthcare. In mei vorig jaar stapte het Amerikaanse investeringsfonds Avista aan boord van het platform, net als de ondernemer-investeerder Filip Balcaen. Met een prijskaartje van 305 miljoen euro was het, in volle eerste coronalockdown, een van de grootste Belgische deal in maanden.