CVC en Vindevogel slaan eerste slag met Cooper

De Franse producent van voorschriftvrije geneesmiddelen Cooper koopt Lashilé Beauty, dat voedingssupplementen maakt in de vorm van gummi's. Het is de eerste overname sinds CVC en ondernemer Yvan Vindevogel aan boord kwamen als nieuwe eigenaars.

CVC en Vindevogel kochten Cooper begin dit jaar. Ze waardeerden de Franse producent van voorschriftvrije geneesmiddelen toen (schulden inbegrepen) op 2,2 miljard euro.

De overname is sinds eind vorige week volledig rond. Die closing gaat gepaard met een eerste overname door de nieuwe eigenaars. Het Franse Lashilé Beauty, goed voor 38 miljoen euro omzet, maakt voortaan deel uit van de Cooper-groep. De overnameprijs zou een kleine 100 miljoen euro bedragen.

Lashilé Beauty maakt voedingssupplementen (voor huidverzorging en afslanking, tegen haaruitval, detox) in de vorm van gummi's. Gummi's zijn de nieuwe trend als alternatief voor capsules. Ook de consumentenreus Unilever is in die niche actief sinds de overname van Olly in 2019.

Nieuwe CEO

De komst van de nieuwe aandeelhouders gaat gepaard met de benoeming van een nieuwe CEO bij Cooper: de Vlaming Bart Meermans. Die komt over van de consumentenreus Reckitt Benckiser, waar hij de jongste tien jaar actief was. Daarvoor was hij onder meer tewerkgesteld bij Procter & Gamble en Omega Pharma.

Het Britse investeringsfonds CVC is de nieuwe meerderheidsaandeelhouder van Cooper. Daarnaast zitten een hele reeks (Belgische) partijen in het kapitaal. Ex-eigenaar Charterhouse herinvesteerde stevig in de nieuwe constructie boven de producent van voorschriftvrije geneesmiddelen en ook Avista Capital - sinds vorig jaar de partner van Yvan Vindevogel bij diens internetplatform Vision Consumer Health - zit aan boord.

Lees Meer Yvan Vindevogel slaat nieuwe overnameslag

Vindevogel, benoemd tot voorzitter van Cooper, vergaarde enkele partijen rond zich via de vennootschap Care Investco om in Cooper te investeren. Enig speurwerk in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad leidt naar Creafund - dat eveneens investeerde in Vision - en Straco. Straco is het vehikel van het discrete echtpaar Gino De Raedt-Frederica Verheyden en ex-eigenaar van de labogroep CMA-Medina. Ook het management van Cooper en de oprichters van Lashilé Beauty bezitten aandelen.

CVC en Vindevogel zijn geen onbekenden voor elkaar, integendeel. Ze boden enkele jaren geleden al samen - maar tevergeefs - op het blarenpleistermerk Compeed. En meerdere managers van CVC zitten in eigen naam in het kapitaal van Vision Consumer Health.

Europese speler

Cooper-Vemedia is, onder meer via overnames, uitgegroeid tot een Europese speler, met onder meer producten als Valdispert (tegen stress en slapeloosheid), Excilor (behandeling van schimmelnagels), Audispray (oorhygiëne), Oenobiol (huidverzorging), Baccide (ontsmettende handgels) en Cystiberry (tegen blaasonstekingen) in zijn portefeuille.