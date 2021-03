Canada geeft als eerste groen licht aan anticonceptiepil van Mithra

Mithra heeft in Canada een eerste goedkeuring beet voor zijn innovatieve anticonceptiepil. Maar de vuurdoop voor het Luikse farmabedrijf, dat woelige maanden achter de rug heeft, moet nog komen.

Canada keurt als eerste land ter wereld de anticonceptiepil Estelle van Mithra goed. Estelle is het eerste anticonceptiemiddel dat het natuurlijke hormoon estetrol bevat. Estetrol is een oestrogeen dat wordt geproduceerd door de foetus tijdens de zwangerschap. Het farmabedrijf is erin geslaagd het hormoon te reproduceren. De goedkeuring stoelt op de fase 3-klinische studies bij 3.725 vrouwen tussen 16 en 50 jaar en met een BMI tot 35.

1 miljard potentieel Analisten geloven dat de drie geneesmiddelen van Mithra potentiële blockbusters zijn, die op termijn elk 1 miljard dollar omzet kunnen opleveren.

Verwacht wordt dat Estelle deze zomer in Canada op de markt komt, onder de merknaam Nextstellis. Voor de commercialisering staat Mithra's partner Searchlight Pharma in. Daarnaast heeft Mithra ook nog Donesta en PeriNesta in de pijplijn, twee middelen tegen opvliegers die ook op basis van estetrol werken. Analisten geloven dat de drie geneesmiddelen potentiële blockbusters zijn, die op termijn elk 1 miljard dollar omzet kunnen opleveren.

'Emblematische timing'

Schermvullende weergave Leon Van Rompay, de interim-CEO van Mithra. ©Valentin Bianchi / Hans Lucas

De timing van de goedkeuring - het is maandag Internationale Vrouwendag - op 'een van de belangrijkste wereldmarkten' is 'zeer emblematisch' volgens Leon Van Rompay, de interim-CEO van Mithra. 'De Canadese goedkeuring luidt een nieuw tijdperk in voor de gezondheid van vrouwen en anticonceptie in het bijzonder.' Maar de echte test voor het Luikse beursgenoteerde bedrijf moet nog komen. In de eerste helft van dit jaar nog verwacht Mithra gelijkaardige goedkeuringen van Estelle in Europa en de Verenigde Staten.