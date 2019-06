Canadees fonds koopt Luikse maker van migrainepleister

Cefaly, een Luiks bedrijf dat een elektronische pleister tegen migraine heeft ontwikkeld, wordt voor 80 procent gekocht door DW Healthcare Partners.

De oprichters Pierre Rigaux en Pierre-Yves Muller houden een minderheidsbelang van 20 procent in het bedrijf. Hoeveel ze betalen voor Cefaly, is niet bekend. Maar op basis van de commerciële vooruitzichten van het Luikse bedrijf is een overnamebedrag van meerdere tientallen miljoenen euro waarschijnlijk.

Volgens Rigaux is de tijd rijp om over te schakelen op een meer commercieel georiënteerd zakenmodel. De keuze voor een financiële partner, eerder dan een industriële partij, maakt het volgens hem mogelijk om de activiteit van Cefaly in Wallonië te behouden.

Cefaly telt een dertigtal werknemers en draaide vorig jaar een omzet van 9,1 miljoen euro en een brutobedrijfswinst (ebitda) van 3,2 miljoen euro. Dat was dubbel zoveel als in 2017.

Het bedrijf ontwikkelde een elektrode die met een pleister op het voorhoofd wordt geplaatst. Wie migraine heeft of voelt opkomen, moet het apparaatje een uur opzetten. De last zou dan verminderen en bij een derde van de patiënten zelfs verdwijnen.

Cefaly telt momenteel 150.000 klanten die het toestel gebruiken, waarvan 10.000 in ons land. Er wordt geschat dat wereldwijd 15 procent van de wereldbevolking – meer dan een miljard mensen – last hebben van migraine-aanvallen. Van die groep zou 2,5 procent of 175 miljoen mensen potentieel baat kunnen hebben bij de Luikse technologie.