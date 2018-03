Canadese mijnbouwers scholen zich om tot cannabisboeren

Steeds meer kleine Canadese mijnbouwbedrijven zetten hun exploratieactiviteiten stop en storten zich op de nieuwste rage in het land: het telen van cannabis.

Cannabisbedrijven scheren hoge toppen op de beurs, nu Canada dit jaar de drug wil legaliseren. De 'potbedrijven' op de beurs van Toronto zijn samen al meer dan 8 miljard Canadese dollar (5 miljard euro) waard. Meer dan 40 cannabisspelers, de helft van het totale aantal, was voordien actief in de mijnbouw of de oliesector.

Een van de sterren is Newstrike. Dat startte ooit als een goudzoeker, maar zonder veel succes. Het bedrijf, deels in handen van de band The Tragically Hip, fuseerde met een weedstartup die op die manier goedkoop aan een beursnotering raakte. Hoewel het geen omzet boekt, lanceerde de maker van medicinale drugs CanniMed een bod van zowat 600 miljoen dollar in aandelen op Newstrike.