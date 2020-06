Caroline Ven aan hoofd van farmakoepel

Caroline Ven gaat op 1 oktober aan de slag als ceo van pharma.be, de koepelorganisatie van de farmaceutische bedrijven in ons land.

Zij volgt er Catherine Ruttten op, die in mei vertrok na de organisatie zeven jaar te hebben geleid. Caroline Ven bevestigt het nieuws dat dinsdagochtend door De Standaard werd gemeld.

Caroline Ven is momenteel aan de slag als CEO van de Blauwe Cluster, eens samenwerkingsverband van Vlaamse bedrijven dat zich toelegt op de ontwikkeling en bevordering van economische activiteiten op zee, met als leden onder meer de baggerbedrijven DEME en De Nul, Colruyt, textielgroep Sioen, Tractebel Engineering en Vyncke.

Ven is econome van opleiding, begon haar carrière op de studiedienst van KBC en leidde later het economisch departement van de werkgeversorganisatie VBO. Nadien werd ze economisch kabinetschef van de christendemocratische federale premiers Yves Leterme en Herman Van Rompuy.

Van 2011 tot 2016 was ze gedelegeerd bestuurder van de werkgeversorganisatie Etion - het vroegere VKW.

Caroline Ven is bestuurder bij onder meer VITO- het Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek -, bij Bank van Breda, en bij het Belgische beursgenoteerde overheidsbedrijf Bpost. Ze schrijft ook regelmatig economische columns in De Tijd.

Pharma.be is de federatie van de zowat 130 farmaceutische bedrijven in ons land die samen meer dan 37.000 medewerkers in dienst hebben.