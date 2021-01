Cartamundi-spin-off: 'Ik sluit niet uit dat we in Brazilië of India mondmaskers produceren'

De eerste 10.000 mondmaskers van Medimundi, een spin-off van de Turnhoutse kaart- en bordspellenfabrikant Cartamundi, zijn in december geleverd aan het UZ Antwerpen. Dit jaar volgen allicht miljoenen andere.

De kleine productiehal van Medimundi is een witte, cleane hal in een veel groter magazijn van het kaart- en bordspellenbedrijf Cartamundi. Het moederbedrijf, in handen van de families De Somer en de Cartier de Marchienne, pompte in mei 3,5 miljoen euro in de ontwikkeling en productie van hoogwaardige FFP2- en FFP3-mondmaskers. Dat zijn niet de gebruikelijke blauw-witte chirurgische maskers, maar de professionele variant die niet alleen omstaanders beschermt, maar ook de professionele hulpverleners die ze gebruiken. In de bouw of de industrie worden ze gebruikt tegen stof en chemische substanties.

'In het voorjaar zagen we in al onze vestigingen een enorm engagement om iets te doen in de strijd tegen Covid-19', zegt David Germis, CEO van Medimundi. 'In onze fabriek in de VS hebben we gelaatsmaskers gemaakt, in Ierland medische kits. Bij een brainstorm in Turnhout kwamen we op mondmaskers.'

We hebben de ambitie ons te positioneren als het lokale alternatief, naast de wereldwijde bijna-monopolist 3M. Stefaan Merckx CEO Cartamundi

Dat was het startschot voor een samenwerking met de Universiteit Antwerpen en de familiale specialist in machinebouw Cloostermans, die beide aandeelhouder werden in Medimundi. Rudy Mattheus, die de gezondheidszorg en ziekenhuiswereld kent, investeert mee en is voorzitter. Het resultaat is een FFP2-mondmasker dat zowel de drager als omstaanders voor 98 procent beschermt tegen het coronavirus, in plaats van de standaard van 94 procent.

3M

De eerste 10.000 maskers zijn in december geleverd aan het UZ Antwerpen. De gesprekken met andere ziekenhuizen lopen. 'De bedoeling is dat hier elk maand honderdduizenden en jaarlijks miljoenen maskers van de band rollen', zegt Germis. 'In de tweede helft van dit jaar willen we operationeel winstgevend zijn, eind 2022 op het niveau van de cashflow (rekening houdende met de 3,5 miljoen euro investeringen).

Wat zijn de ambities van Medimundi in een markt waar het Amerikaanse 3M wereldwijd ongenaakbaar lijkt? 'We hebben de ambitie ons te positioneren als een betrouwbaar, lokaal alternatief, naast de bijna-monopolist 3M, die bijna alles in het Verre Oosten laat produceren', zegt Stefaan Merckx, CEO van Cartamundi. 'We richten ons eerst op de Belgische markt, maar ik sluit niet uit dat we in onze fabriek in Brazilië of India mondmaskers produceren. Op het vlak van de prijs kunnen we door onze beperkte schaalgrootte niet winnen (een mondmasker van Medimundi kost 2 euro, red.), maar we hebben wel een van de beste FFP-maskers op de markt in bescherming en draagcomfort. En we zijn op zoek naar innovaties in niches, zoals maskers voor kinderen.'