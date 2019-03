Cashberg van Mithra op record

Dat record heeft het Luikse farmabedrijf deels te danken aan een kapitaalverhoging van 77,5 miljoen euro. Verder bracht ook de verkoop van zijn klassieke activiteiten (generische anticonceptiemiddelen) aan Ceres Pharma , dat gefinancierd wordt door Marc Coucke, geld in het laatje. En vergeet ook de deal met farmareus Gedeon Richter niet, voor de distributie van Estelle in Europa en Rusland.

De inkomsten stegen door een aaneenschakeling van deals in 2018 tot 65,5 miljoen euro, terwijl de kosten daalden door het aflopen van enkele, belangrijke klinische studies. De brutobedrijfswinst kwam daardoor 38,3 miljoen euro boven nul uit. Ook dit jaar rekent het bedrijf op een positief cijfer. Mithra is nog volop aan het onderhandelen met potentiële partners voor Estelle in de VS. Een deal zou mogelijks opnieuw enkele tientallen miljoenen kunnen opleveren.