Cashburn Galapagos lager dan verwacht

De omzet van biotechbedrijf Galapagos is fors toegenompen, maar ook het verlies gaat de hoogte in. De cashburn zal dit jaar lager uitvallen dan verwacht.

In de eerste helft van 2018 heeft het Belgische biotechbedrijf Galapagos 101,9 miljoen euro omzet geboekt. Dat is 40 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder.