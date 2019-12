Celstraf voor Chinese wetenschapper achter genetisch gemanipuleerde baby's

Professor He Jiankui heeft als eerste het genetisch materiaal van foetussen veranderd via de technologie Crispr.

De Chinese wetenschapper He Jiankui krijgt een celstraf van drie jaar en een boete van omgerekend 380.000 euro voor het uitvoeren van een omstreden genetisch experiment op foetussen.

He Jiankui kondigde vorig jaar trots aan dat er een tweeling geboren is waarbij het genetisch materiaal van de foetussen werd gewijzigd met Crispr. Die technologie maakt relatief eenvoudig knip-en-plakwerk met genetisch materiaal mogelijk, maar werd nog niet gebruikt op foetussen.

Naar eigen zeggen had He Jiankui het dna van de zusjes Lulu en Nana gewijzigd zodat de kinderen resistent zouden zijn tegen hiv, een virus waarmee de vader zou zijn besmet.

Maar nadien bleek dat de wijzigingen in het DNA ook andere effecten kunnen hebben. Door het wegnemen van het CCR5-gen zouden de kinderen niet alleen immuun zijn tegen een hiv-infectie, maar zou er ook een positief effect op de hersenen zijn. Zonder dat gen zouden hersenen sneller recupereren na een beroerte en het geheugen meer performant worden, bleek uit experimenten met muizen.

Er ontstond wereldwijde morele verontwaardiging over dit Chinese experiment omdat het de deur openzet naar designerbaby's en selectieve menselijke veredeling. Dergelijke experimenten zijn in de VS, de hotspot van de biotechnologie, en heel wat andere landen verboden.

Straf

Een rechtbank in de Chinese provincie Guangdong heeft He Jiankui, professor biologie van de Southern University of Science and Technology in Shenzhen, maandag veroordeeld voor het illegaal uitvoeren van geneeskunde. Hij krijgt een celstraf van drie jaar en een boete van 3 miljoen yuan (380.000 euro). Twee collega's die hem hadden geholpen, kregen straffen van 18 maanden en twee jaar.