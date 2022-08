Celyad haalt opgelucht adem na brief van de FDA

Het Waalse biotechbedrijf Celyad mag van de Amerikaanse Food and Drug Administration zijn verst gevorderde onderzoek naar een nieuwe kankerbehandeling (met codenaam CYAD-101) verder zetten.

In maart werd de studie stopgezet omdat er twijfels waren over de bijwerkingen van de behandeling. Tijdens de studie waren twee patiënten overleden. In een studie met patiënten met vergevorderde kanker is dat op zich niet uitzonderlijk. Maar dat die patiënten gelijkaardige longproblemen vertoonden, zette aan tot voorzichtigheid.

Na grondige analyse van de gegevens heeft de FDA nu toch groen licht gegeven om het onderzoek te herstarten. CYAD-101 is een immunotherapie voor patiënten met darmkanker. Het wordt getest in combinatie met Keytruda, een van de best verkopende medicijnen ter wereld.

Underperformer

Voor Celyad is het nieuws van de FDA meer dan welkom. Celyad is namelijk een van de grote underperformers op de Brusselse beurs. Het trok in 2013 naar de beurs aan 16,65 euro per aandeel. Daar bleef vorige week vrijdag slechts 1,74 euro van over.

60,25 Celyad maakte in 2015 zijn entrée op Nasdaq aan 60,25 euro per aandeel. Daar blijft intussen bijna niets meer van over.

Investeerders die intekenden op de beursintroductie op Nasdaq slikten nog een veel groter verlies. Celyad haalde toen 100 miljoen dollar op, aan omgerekend 60,25 euro per aandeel. Het bedrijf gooide door gebrekkige resultaten zijn onderzoek naar een behandeling van chronisch hartfalen in de vuilbak. En ook blijft het wachten op overtuigende resultaten met immunotherapie bij kankerpatiënten.

Het bedrijf had eind 2021 wel nog 30 miljoen euro in kas waarmee het verwacht tot midden 2023 door te kunnen. Dat kasgeld is in het bijzonder te danken aan de investering van Fortress Investment Group van 32,5 miljoen dollar. Die investeringsgroep is daardoor met 28,8 procent de nieuwe referentieaandeelhouder.