Celyad koopt ademruimte met exotische deal

Het Waalse biotechbedrijf Celyad zit op Nasdaq in de hoek met de kneusjes. De hype is over en het onderzoek schiet niet goed op. Maar dankzij een opmerkelijke kapitaalinjectie van 40 miljoen dollar krijgt het weer wat ademruimte.

Celyad heeft een financieringsovereenkomst gesloten met Lincoln Park Capital Fund (LPC), een institutionele investeerder uit Chicago. Het Waalse biotechbedrijf kan er de komende 24 maanden aankloppen voor in totaal 40 miljoen dollar (32,6 miljoen euro).

Celyad bepaalt wanneer en hoeveel centen het wil, met een maximum van 2,5 miljoen euro per schijf. Aan welke prijs dat zal gebeuren, hangt af van de beurskoers op het moment.

LPC engageert zich om - wat er ook gebeurt - het geld ter beschikking te stellen. Om het risico al enigszins in te dekken krijgt LPC van Celyad wel een soort aanmoedigingspremie van 1 miljoen dollar.

Exotisch en elegant

Het is een complexe en exotische deal, maar die laat Celyad toe op een vrij elegante wijze zijn toekomst veilig te stellen. Het bedrijf heeft dringend geld nodig, omdat de rekening dreigde na de zomer, ergens in het derde kwartaal, leeg te lopen.

Het aandeel noteert momenteel op een zeer laag peil. Het bedrijf is niet veel meer dan 100 miljoen euro waard. Moest Celyad nu de volle pot proberen binnen te halen via een klassieke kapitaalverhoging - met vermoedelijk nog eens een grote korting op de al lage koers - dan zouden de bestaande aandeelhouders verwateren. En dat deden ze al eens in september 2019.

Gezocht: een doorbraak

Door de 40 miljoen dollar te spreiden over 24 maanden rekent het management erop dat nieuwe aandelen aan betere voorwaarden geplaatst kunnen worden. Maar dan zal Celyad wel eens met positieve onderzoeksresultaten en wetenschappelijke doorbraken op de proppen moeten komen.

En daar knelde het schoentje de voorbije jaren. De therapie C-Cure, om chronisch hartfalen te genezen met celtherapie, haalde de eindmeet net niet. Het bedrijf kreeg daarna een reboot, en met de overname van OnCyte gooide het zich in de wereld van immuno-oncologie.

Kneusje

Surfend op de hype trok Celyad toen naar Nasdaq waar het 100 miljoen dollar ophaalde aan - toen omgerekend - 60,25 euro per aandeel. Sindsdien heeft Celyad nog niet veel potten gebroken met zijn zogeheten CAR-T-behandelingen. Op enkele anekdotische bewijzen na bleven overtuigende studieresultaten uit.

Zoals in elke technologiegolf zijn er winnaars en verliezers. En Celyad lijkt alle moeite te hebben overeind te blijven in een zeer concurrentieel domein. Het resultaat is dat het aandeel nog amper 7 euro waard is.