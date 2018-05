Celyad plant forse kapitaalverhoging

Celyad, dat onder meer werkt aan een immunotherapiebehandeling tegen agressieve leukemie, kondigde dinsdagavond op zijn website aan dat het wereldwijd tot 1,8 miljoen aandelen wil aanbieden via een zogenaamde private plaatsing. Dat wil zeggen dat het de nieuwe aandelen buiten de beurs om wil verkopen aan grote beleggers , zoals gespecialiseerde investeerders, verzekeraars of pensioenfondsen.

Hoeveel geld Celyad precies wil ophalen, laat de groep nog in het midden. Aan de koers waartegen het aandeel Celyad dinsdag sloot op de Brusselse beurs zouden de nieuwe aandelen ruim 47 miljoen euro waard zijn. Maar daar komt, zeker gezien het grote volume nieuwe aandelen, zeker een stevige korting op.

Waarvoor het verse geld dient moet dienen, geeft Celyad niet mee. In een tradingupdate die de groep eveneens dinsdagavond uitstuurde, herhaalt Celyad dat het over voldoende cash beschikt om door te werken tot het einde van het eerste kwartaal van 2019. Op het einde van het eerste kwartaal, had Celyad nog 25,1 miljoen euro aan cash ter beschikking.