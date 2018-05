Celyad tankt 40 miljoen euro bij

Het biotechbedrijf Celyad geeft nieuwe aandelen uit tegen 22,30 euro terwijl het bij de beursgang op Nasdaq nog geld ophaalde tegen 60,25 euro per aandeel.

Investeerders pompen 40 miljoen euro extra in het Waalse Celyad , dat aan een revolutionaire methode sleutelt om allerhande kankers te behandelen.

Het bedrijf legde het voorbije jaar de eerste resultaten voor dat zijn technologie werkt. Zo werd een leukemiepatiƫnt die ten dode was opgeschreven na een Celyad-kuur helemaal genezen verklaard . Bij andere patiƫnten en voor andere kankertypes waren de resultaten minder overtuigend. Het onderzoek zit bovendien nog in een heel vroeg stadium, waardoor beleggers liever het zekere voor het onzekere nemen.

Halvering

Sinds de beursgang op Nasdaq twee jaar geleden verloor het aandeel al meer dan de helft van zijn waarde. Toen haalde Celyad in volle hype 100 miljoen op door nieuwe aandelen uit te geven tegen 60,25 euro per stuk. De daling sindsdien is grotendeels te wijten aan de stopzetting van een onderzoeksprogramma om chronisch hartfalen te genezen met celtherapie (C-Cure).