Celyad werkt aan tweede generatie immuuntherapie tegen kanker

Het Waalse biotechbedrijf Celyad pakte maandag in New York uit met een nieuwe techniek om kankercellen aan te vallen. Het zegt een ‘disruptieve’ immuuntherapie te hebben gevonden. Maar de aanpak werd nog maar enkel getest op muizen.

Het Waalse biotechbedrijf Celyad ontwikkelt zogeheten CAR-T-behandelingen tegen kanker. Daarbij worden T-cellen uit de witte bloedcellen van een kankerpatiënt gehaald, geherprogrammeerd en vervolgens opnieuw ingespoten zodat ze kankercellen aanvallen. Celyad testte tien patiënten met die immuuntherapie - CYAD 01 - en de resultaten zijn bemoedigend. Bij vier op de tien patiënten verdwenen de kankercellen.

Celyad kondigde op zijn jaarlijkse R&D-dag in New York - het biotechbedrijf heeft naast een notering op de beurs van Brussel ook een op de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq - aan dat het een tweede generatie van de behandeling in de maak heeft: CYAD 02. ‘We hebben een extra mechanisme ontwikkeld dat minstens even goed werkt als de CRISPR-methode, maar minder gevaarlijk is voor de patiënt.’ CRISPR is een techniek waarbij korte segmenten uit het DNA worden geknipt, zodat kankercellen geen vat krijgen op het lichaam.

Rommelen in de genen

Die techniek is efficiënt, maar niet onbesproken, want rommelen in de genen is niet zonder risico’s. ‘Doordat we de codes van genen niet veranderen, nemen wij minder risico’s’, maakt CEO Christian Homsy zich sterk. Celyad werkt met RNA, dat eruitziet als DNA en een rol speelt in de codering van de genen. RNA is essentieel is de vorming van cellen.

Ons nieuw mechanisme werkt minstens even goed en is minder gevaarlijk voor de patiënt. christian homsy ceo celyad

‘We fabriceren vals RNA en we stoppen dat in een doosje, waardoor het onzichtbaar wordt. Zo is het RNA vermomd om een cel binnen te dringen. Vervolgens krijgt die cel de boodschap kankercellen te herkennen en te doden.’

Celyad testte de techniek, shRNA - short hairpin RNA, omdat het de vorm heeft van een haarspeld - tot zover enkel op muizen. Of de uitvinding ook aanslaat bij mensen, moet nog worden onderzocht. Al is dat voor later, want het biotechbedrijf gaat ervan uit pas in de loop van dit jaar het bewijs klaar te hebben dat de techniek echt werkt.

Vier behandelingen

Het biotechbedrijf uit Mont-Saint-Guibert werkt aan vier behandelingen op basis van de technologie. Een ervan slaat op multipel myeloom, ook wel ziekte van Kahler genoemd. Dat is een vorm van bloedkanker die vooral het beenmerg treft. Midden 2020 wil Celyad de eerste klinische studies opstarten.

Ook CYAD 01, het eerste onderzoeksplatform van Celyad, werkt op bloedkankers, zoals acute myeloïde leukemie. ‘CYAD 02 kan het best worden omschreven als de opvolger van CYAD 01. Nog beter, sneller en efficiënter tegen kanker. Maar dat wil niet zeggen dat CYAD 02 voorrang krijgt. Beide behandelingen zullen elkaar aanvullen’, zegt Homsy.

Financiering

Heeft het biotechbedrijf extra financiering nodig om het nieuwe onderzoek te ondersteunen? ‘Niet meteen, want het gaat om nog zeer pril onderzoek en dus zijn de investeringen beperkt’, zegt Homsy. ‘Maar op termijn zou een partner die wat cash binnenbrengt misschien welkom zijn.’ De CEO stelt tot midden 2020 voldoende middelen te hebben. Celyad had eind september vorig jaar 55,9 miljoen euro in kas. Het biotechbedrijf maakt op 29 maart zijn cijfers voor heel 2018 bekend.