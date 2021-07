Chemo remt productie antistoffen na coronavaccinatie af bij kankerpatiënten

Patiënten die behandeld worden voor kanker lopen een groter risico om ernstig ziek te worden tijdens een Covid-19-infectie. Aan de klinische studies die wereldwijd werden uitgevoerd naar de werkzaamheid van de nieuwe coronavaccins namen geen patiënten deel die op dat moment in behandeling waren voor kanker.

Door hun ziekte en hun behandeling wordt het afweersysteem van die patiënten onder druk gezet, waardoor dat vaak verzwakt. Onderzoekers van het UZ Antwerpen (UZA) wilden nagaan of de vaccins even werkzaam zijn bij die verminderde immuniteit. Daarnaast werd bestudeerd of kankerpatiënten meer risico lopen op (ernstige) nevenwerkingen van de vaccins.