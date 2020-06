Chinees bedrijf kondigt succesvolle resultaten coronavaccin aan

Het Chinese bedrijf China National Biotec Group (CNBG) beweert een vaccin gevonden te hebben dat op basis van tests bij een 1000-tal personenen veilig is en doeltreffend tegen het coronavirus.

CNBG is een onderdeel van het farmaceutische bedrijf Sinopharm. Het is één van de Chinese bedrijven die zoekt naar een geschikt vaccin tegen het coronavirus, dat intussen wereldwijd bijna 500.000 mensen heeft gedood.

CNBG testte het vaccin bij 1.120 gezonde mensen. De resultaten maakte ze bekend via het Chinees socialemediaplatform WeChat. Daaruit blijkt dat door het vaccin kwalitatieve antistoffen werden ontdekt bij de deelnemers. Dat wijst er volgens het bedrijf op dat het vaccin doeltreffend is.

Laatste stap

Er moet nu nog een fase 3 studie volgen, waarbij duizenden mensen getsts worden. Dat is de laatste stap vooraleer het vaccin in grote dosisen kan geproduceerd en verkocht worden. Die studie zal uitgevoerd worden in de Verenigde Arabische Emiraten.