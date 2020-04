Chinees kandidaat-vaccin beloftevol na testen op makaken

Straffe resultaten bij apen van een Chinees kandidaat-vaccin tegen corona doen dromen. Maar de mars naar massaproductie voor de mens is lang, zeggen experts.

In zijn druk beluisterde podcast toonde de invloedrijke viroloog Christian Drosten, de 'Duitse Marc Van Ranst', zich optimistisch over het potentieel van het kandidaat-vaccin van het Chinese biotechbedrijf Sinovac om wereldwijd in miljarden dosissen opgeschaald te worden.

Dankzij dat experimentele vaccin, ontwikkeld op basis van het geïnactiveerde (dode) SARS-CoV2-virus, konden acht met verschillende dosissen geïnjecteerde makaken een aanval van het virus weerstaan. 'Dit is het eenvoudigste vaccin dat men kan maken', oordeelt Drosten over het potentieel. 'Er is geen speciale knowhow voor nodig. Als dit werkt, kunnen landen wereldwijd ermee aan de slag.'

Biosafety, een veilige productie, is een van de grote uitdagingen bij de opschaling van het Chinese kandidaat-vaccin. Joeri Aerts Immunoloog VUB

Een belronde bij Belgische experts levert een ietwat genuanceerder beeld op. 'Terwijl het gros van de meer dan 70 kandidaat-vaccins tegen het SARS-CoV2-virus werkt met een stukje van het virus, kiest Sinovac voor een andere, oudere benadering', legt VUB-immunoloog Joeri Aerts uit.

'Het kweekt het volledige levende virus in een labo, inactiveert het op chemische manier en injecteert dan het vaccin. Die techniek leverde decennia geleden twee van de meest succesvolle vaccins op, eentje tegen polio en een ander tegen influenza.'

Daarom schat ook KU Leuven-vaccinologe Corinne Vandermeulen, net als Christian Drosten, dat het kandidaat-vaccin van Sinovac wereldwijd relatief snel op grote schaal kan worden uitgerold. 'Omdat een paar farmabedrijven al langer over zo'n productielijnen beschikken en zo'n vaccin kunnen maken', zegt ze.

Geen garantie op succes

Tegelijkertijd benadrukken de Belgische vaccinexperts dat zo'n productie alleen in zwaar beveiligde biolabo's kan gebeuren, net omdat je het levende SARS-CoV2-virus eerst moet kweken voordat je het kan inactiveren. Dat maakt het onmogelijk zo'n vaccin in minder ontwikkelde landen, die zo'n infrastructuur niet hebben, te produceren.

'Biosafety, een veilige productie, is een van de grote uitdagingen bij de opschaling van het Chinese kandidaat-vaccin', benadrukt Joeri Aerts.

Bovendien waren kandidaat-vaccins op basis van geïnactiveerde, dode virussen niet altijd een garantie op succes. Soms versterkte het kandidaat-vaccin net de aanval van een virus. 'In de jaren zestig liep het grondig mis tijdens een klinische test van een kandidaat-RSV-vaccin voor jonge kinderen', zegt Aerts. Gevaccineerde kinderen bleken een seizoen later méér in plaats van minder vatbaar voor RSV, dat de bovenste luchtwegen aantast. 'Er is nog altijd geen RSV-vaccin.'

Hobbelig pad

Ook het kandidaat-vaccin van het Chinese Sinovac moet de komende maanden nog een lang en hobbelig pad afleggen. 'De voorlopige, weliswaar veelbelovende, data van de dierenproeven zijn gepubliceerd in een 'open access'-platform (bioRxiv, red.) en moeten nog verschijnen in een 'peer reviewed' (door collega's uitgeplozen, red.) tijdschrift', stipt Aerts aan.