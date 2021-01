Chinese deal geeft IBA stevige boost

De Waalse wereldmarktleider in protontherapie wiste de rode cijfers over het eerste halfjaar met een sterke tweede helft uit.

Op de volledige cijfers is het (lang) geduld oefenen tot 25 maart, maar IBA neemt nu al de spanning weg: de Waals-Brabantse wereldmarktleider in protontherapiesystemen voor kankerbestrijding sloot 2020 af met positieve cijfers, zowel operationeel als netto.

Met andere woorden: IBA heeft er een stevige inhaalrace opzitten. Over het eerste halfjaar dook de groep door de impact van Covid-19 operationeel 4 miljoen in het rood, netto was er zelfs 12 miljoen verlies.

Toch was bij beleggers afgelopen zomer weinig oog voor die rode cijfers: tegelijk kondigde de specialist in medische technologie aan 100 miljoen te cashen door zijn technologie in licentie te geven. 'Vanaf de jaarresultaten over 2020 zal de Chinese deal inkomsten genereren', klonk het toen.

Van de 17 protontherapiesystemen die IBA in 2020 verkocht, gingen er 12 in de tweede jaarhelft de deur uit. 'Een duidelijk signaal van het sterke marktherstel', zegt CEO Olivier Legrain in een mededeling.

De Chinese deal had niet alleen op de resultatenrekening een positieve impact, maar ook op de balans. Die is nu van gewapend beton, met een nettokaspositie van 65 miljoen euro. De Chinese partner CGNNT heeft op dit ogenblik al de helft van het bedrag, 50 miljoen euro, op de rekening van Louvain-la-Neuve gestort.