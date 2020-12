Chinese deal voor biotechbedrijf Etherna

Het Belgische biotechbedrijf Etherna sluit een joint venture om zijn vernieuwende kankerbehandelingen in China te testen, commercialiseren en produceren.

Etherna heeft daarvoor een akkoord gesloten met China Grand Pharmaceutical and Healthcare Holdings. De Chinese partij maakte eerder dit jaar deel uit van een consortium dat 34 miljoen euro in Etherna investeerde. Nu brengt ze 8 miljoen euro binnen in de Chinese joint venture, goed voor een belang van 75 procent.