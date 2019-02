'Chinese genbaby's zijn slimmer gemaakt'

De twee Chinese baby's die met een genwijziging tegen hiv beschermd zijn, zullen hoogstwaarschijnlijk ook slimmer zijn. Het wegnemen van het gen tegen hiv maakt de hersenen sterker, blijkt uit wetenschappelijk onderzoek.

Heeft de Chinese wetenschapper He Jiankui doelbewust de genen uit het DNA van embryo's weggeknipt, zodat de baby's slimmer zijn? Die vraag laait op na nieuw Californisch onderzoek.

Volgens een neurobioloog van de Universiteit van Californiƫ maakt de verwijdering van het CCR5-gen je niet alleen immuun voor een hiv-infectie, maar tast die ook de hersenen aan. Het onderzoek van Alcino Silva toont aan dat muizen zonder CCR5 veel sneller herstellen na een beroerte. De reden? Hun hersenen recupereren beter.

Silva besluit dat het evident is dat de hersenen zonder CCR5 sneller connecties leggen en dat het geheugen performanter wordt, wat kan leiden tot betere prestaties op school. Een Chinese tweeling die vorig jaar werd geboren zonder CCR5 heeft dan ook heel veel kans slimmer te zijn dan leeftijdsgenootjes.

Congres

De stunt van He Jiankui, die het CCR5-gen wegknipte bij de tweeling, vuurde bij de bekendmaking in november al het debat over designerbaby's aan. He's aanpak lokte wereldwijd controverse uit. Kort daarna plaatste de Chinese overheid hem onder huisarrest.

De vraag is wat de intenties van He waren. Het is geweten dat de vader van de tweeling besmet is met hiv en zijn kinderen wou beschermen. De identiteit van de baby's en van de ouders blijft geheim.

Maar ondertussen is ook duidelijk dat He van het onderzoek wist. De studie naar de invloed van CCR5 op de hersenfuncties loopt al sinds 2016. Er zijn ook experimentele studies bezig waar hartpatiƫnten en mensen besmet met hiv het hiv-geneesmiddel Maraviroc ontvangen. Daaruit blijkt dat hun hersenactiviteit verbetert.

Op een congres voor DNA-wetenschappers eind 2018 stelde He dat hij op de hoogte was van het Californisch onderzoek en de mogelijke effecten van DNA-manipulatie op de hersenen. 'Ik heb die paper gezien, maar er is meer onderzoek nodig.' En voegde hij toe: 'Ik ben tegen genetische manipulatie voor veredeling.'