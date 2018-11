Chinese wetenschapper beweert voor het eerst genen baby's te hebben aangepast

Wetenschapper He Jiankui uit de zuidoostelijke stad Shenzhen zegt dat de genen van twee Chinese meisjes zo zijn aangepast dat ze niet met HIV kunnen worden geïnfecteerd, zo blijkt uit een video die zondag op YouTube werd geplaatst.

De meisjes, Lulu en Nana, 'kwamen enkele weken geleden wenend ter wereld zoals elke andere baby', zei de wetenschapper. Hij beweert genchirurgie te hebben uitgevoerd op bevruchte eitjes, waarbij hij een 'achterpoortje' in een bepaalde proteïne sloot zodat toekomstige HIV-infecties afgeblokt worden. Hij zal een paper publiceren over de erg controversiële procedure. Volgens hem was de procedure succesvol en 'was geen enkel ander gen veranderd naast datgene dat HIV-infectie moet voorkomen'.

De identiteit van de ouders en de baby's blijft geheim. De wetenschapper stelde wel dat de vader HIV heeft en wou voorkomen dat zijn kinderen worden gediscrimineerd.

He Jiankui kondigt zijn experiment aan.

De aankondiging krijgt heel wat kritiek. De Southern University of Science and Technology zei zelf in een reactie geen weet te hebben van een experiment met genetische modificatie. He Jiankui is een professor aan de afdeling biologie van de universiteit. De instelling stelde dat het experiment een ernstige schending van de ethiek is. De universiteit zal de claim van de wetenschapper onderzoeken.

Meer dan 100 Chinese wetenschappers uitten scherpe kritiek op de aankondiging van hun collega in een protestbrief. 'Directe experimenten op mensen kunnen enkel als krankzinnig worden omschreven', aldus de brief, door 122 wetenschappers ondertekend.

Het is weliswaar mogelijk, dat de kinderen voor een bepaalde tijd gezond zijn. 'Maar de potentiële risico's en schade voor de gehele mensheid die in de toekomst kunnen ontstaan door een ongerechtvaardigd gebruik van de procedure, zijn onmeetbaar.' Het experiment is 'een zware klap voor de wereldwijde reputatie van de Chinese wetenschap'.