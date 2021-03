Chinezen betalen 110 miljoen dollar voor Vlaamse inhalatormaker

Het Diepenbeekse medtechbedrijf Softhale komt in handen van de Chinese farmareus Sino Biopharm. Die legt 110 miljoen dollar (93,5 miljoen euro) op tafel voor een vernevelaar die medicijnen beter tot in de longen moet krijgen.

Op de Diepenbeekse Bioville-campus wappert binnenkort de Chinese vlag. Sino Biopharmaceutical is voor veel geld eigenaar geworden van het jonge medtechbedrijf Softhale. Dat werd in 2012 opgericht door drie Duitsers en een Brit in Luxemburg, maar vestigde zich twee jaar later op de biotechcampus van de UHasselt.

Softhale ontwikkelde een manier om medicijnen voor respiratoire aandoeningen beter tot in de longen te krijgen. Het gaat om een vernevelapparaat, een soft mist inhaler, die geen drijfgas gebruikt. Softhale bouwde ook een productgamma uit met goedwerkende medicijnen waarvan het octrooi is vervallen. Het richt zich op de chronische aandoening COPD, die vaak bij rokers voorkomt, en op astma.

Er is een één test op patiënten succesvol uitgevoerd. Twee zitten in de pijplijn. Greg Parekh Oprichter investeringsfonds New Rhein

'Er is één test op patiënten succesvol uitgevoerd. Twee zitten in de pijplijn', zegt Greg Parekh, de oprichter van het investeringsfonds New Rhein die in ons land bekend is als oud-CEO van het beursgenoteerde Biocartis. 'In de Verenigde Staten is er een versneld goedkeuringsprogramma voor nieuwe toedieningswijzen van generische geneesmiddelen. Ik verwacht dat volgend jaar een aanvraag tot goedkeuring ingediend kan worden', zegt Parekh. Dat test- en goedkeuringsproces doorlopen, duurt minstens twee jaar.

Luchtvervuiling en rokers

Sino Biopharm is gespecialiseerd in generische geneesmiddelen. Omdat de Chinese overheid zwaar het mes zette in de tarieven, zoekt het bedrijf nieuwe producten en technologie. Door de luchtverontreiniging en de vele rokers in China zijn ademhalingsaandoeningen er het snelst groeiende ziektedomein.

'Sino Biopharm kijkt vooral naar de Chinese markt. We verwachten dat het product in de VS in licentie aan een ander partij wordt gegeven', zegt Parekh. De groep wil de activiteiten minstens drie jaar in Diepenbeek houden. Het bedrijf ziet de Belgische vestiging, met twaalf medewerkers, als een strategische hub voor Europa.

New Rhein investeerde in Softhale sinds de eerste kapitaalronde en was met een belang van 60 procent de grootste aandeelhouder. De rest zat grotendeels in de handen van de Zwitserse investeerder PM Equity Partners (25%), het management en de oprichter (15%). Ook het Belgische fonds Vesalius Biocapital bezat een kleine participatie.

200 miljoen Overnamesom De overnamesom kan oplopen tot meer dan 200 miljoen dollar als de commercialisering een succes wordt.

Het bedrijf uit Diepenbeek heeft nog geen eigen producten en geen inkomsten, waardoor het verlieslatend is. De overnamesom van 110 miljoen dollar houdt daarmee rekening. De verkopende aandeelhouders kunnen bonussen krijgen naarmate de producten een commercieel succes worden. Door die winstdeelnameakkoorden kan de overnameprijs oplopen tot meer dan 200 miljoen dollar.

Het genoteerde Sino Biopharm is een buitenbeentje in de Chinese farmasector, waar de staat een grote vinger in de pap heeft. Sino Biopharm is een onderdeel van het Thaise conglomeraat Charoen Pokphand. Die gigant is actief in tal van sectoren en had vroeger een joint venture met Solvay. In ons land stapte de groep in 2014 in het cateringbedrijf Tops Foods uit Olen.