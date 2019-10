Chinezen geven Zwitserse Roche zetje

Kanker treft steeds meer Chinezen, onder meer door de luchtvervuiling en het hoge aantal rokers. Ook vervuild water en het excessief gebruik van chemische meststoffen en pesticiden worden met de vinger gewezen voor het toenemend aantal plattelandspatiënten. De ziekte is al de oorzaak van een kwart van de jaarlijkse sterfgevallen in China.

Nu China meer medicijnen van Westerse farmabedrijven goedkeurt, ziet de Zwitserse reus Roche, 's werelds grootste producent van kankergeneesmiddelen, de vraag naar zijn oudere middelen stijgen (Rituxan/MabThera, Herceptin en Avastin, waarvan de patenten in de Verenigde Staten en Europa al verliepen of dat binnenkort zullen doen, nvdr). Die middelen hebben er ook de wind in de zeilen omdat China de behandeling van kanker uitbreidt buiten de grootstedelijke centra.