Chinezen investeren in Belgische hartspecialist

Het Belgische medtechbedrijf Miracor heeft 24 miljoen euro opgehaald bij onder meer een Chinees investeringsfonds en een ‘multimiljardenbedrijf’.

Miracor ontwikkelde een technologie om de schade aan het hart te beperken na een hartaanval. De behandeling kan volgens CEO Olivier Delporte jaarlijks ingezet worden bij duizenden Belgische patiënten. Wereldwijd spreekt hij over een potentieel van 750.000 patiënten per jaar. ‘Het is een zeer grote markt van meerdere miljarden dollars.’

Miracor werd opgericht door een hartspecialist in Wenen, maar huist sinds enkele jaren in een technologiepark nabij Luik. Bij een kapitaalronde in 2017 legden de Belgische overheidsfondsen FPIM, Noshaq en SRIW geld op tafel, in ruil voor een verhuizing naar ons land.

Die drie steken nu opnieuw geld toe, net als Quest for Growth en het Duitse Earlybird. Maar de trekkers van de kapitaalronde zijn twee nieuwe investeerders: het Chinese investeringsfonds Yonghua en ‘een medtechbedrijf met meerdere miljarden beurswaarde’ waarvan Delporte de naam niet mag vrijgeven. Met de transactie komt het ingezamelde kapitaal sinds de oprichting op zo’n 65 miljoen euro.

Ballonnetje opblazen en leeg laten

De technologie van Miracor bestaat uit twee stukken: een katheter met een soort ballonnetje en een console om alles aan te sturen, de ballon op te blazen en weer leeg te laten.

Delporte: ‘Patiënten krijgen een hartaanval door een blokkage in een van de hartaders. Een deel van het hart krijgt daardoor geen bloed meer. Door het plaatsen van een stent worden de geblokkeerde bloedvaten weer vrijgemaakt. Tijdens die procedure wordt ook ons device gebruikt, niet op de plek waar de blokkade is maar aan de andere kant van het hart.'

'Door het ballonnetje op te blazen, houden we de bloeduitstroom tegen, creëren we extra druk in het hart, waardoor het bloed zich verspreidt naar delen waar er anders tijdelijk geen zou komen. Dan laten we de ballon weer leeg. Die cycli van zo'n 15 seconden herhalen we gedurende 30 of 45 minuten.’

Minder hartschade

Op basis van eerdere studies met 225 patiënten blijkt dat Miracor op die manier de opgelopen hartschade na een acute hartaanval met een kwart tot een derde kan verminderen. Bij de zwaarste gevallen is dat zelfs de helft. ‘Wat dat betekent voor de patiënt? Veel’, zegt Delporte. Hoe minder schade, hoe kleiner de kans op chronisch hartfalen en overlijden.

‘We hebben met onze technologie al veel bewezen, maar om er echt een commercieel succes van te maken moeten we nog extra studies uitvoeren’, klinkt het. De komende jaren zal het bedrijf verspreid over drie studies 750 patiënten behandelen. Een studie in Europa is nu bezig, later volgt nog een in de VS en Frankrijk. Delporte verwacht de technologie in Europa in 2021 te commercialiseren.

Volgende stap

Hij schat met de huidige cash zeker twee jaar voort te kunnen werken. En dan een beursgang als volgende stap? ‘Dat is mogelijk. We houden de financiële markten in de gaten en medtech ligt goed in de markt. Maar het is nog vroeg om er iets over te zeggen.’