Chinezen kopen Limburgs biotechbedrijf Apitope

De Belgische investeringsmaatschappijen LRM en Vesalius Biocapital verkopen Apitope aan het Chinese Worg Pharma.

Apitope ontstond in 2002 als een spin-off van de universiteit van het Britse Bristol, maar heeft een onderzoeksafdeling in het Limburgse Diepenbeek. Apitope heeft bovendien enkele belangrijke Belgische aandeelhouders. LRM en Vesalius Biocapital hadden elk 30 procent van de aandelen in handen.

Sinds de opstart pompten investeerders zo’n 40 miljoen euro in het bedrijf. Hoeveel de verkoop precies oplevert, is niet geweten. Maar Stéphane Verdood van Vesalius spreekt over ‘een verkoop tegen goede voorwaarden’ en ‘een succesvolle exit’.

Apitope heeft een technologieplatform dat focust op de ontwikkeling van geneesmiddelen om auto-immuunziekten te behandelen. Het verst gevorderde onderzoeksprogramma is toegespitst op de behandeling van multiple sclerose. Onderzoekers werken ook op de ziekte van Graves, een aandoening aan de schildklier.

Brusselse beurs

Enkele jaren geleden was er sprake van om Apitope naar de Brusselse beurs te brengen, maar dat pad werd verlaten. Het voorbije jaar ging Apitope op zoek naar een farmapartner om uitgebreide patiëntenproeven te ondersteunen en mee te financieren. Een van de gesprekspartners was Worg Pharma, dat uiteindelijk een overnamevoorstel op tafel legde.

‘De aandeelhouders hebben beslist daarop in te gaan, in plaats van onafhankelijk door te gaan met alle risico’s van dien’, zegt Verdood.