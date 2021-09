Chiptekort zet Sequana op Amerikaanse pechstrook

De 'alfapump' van Sequana zal minstens 6 maand vertraging oplopen in de VS.

Sequana Medical ziet door een aanhoudend tekort aan elektronische componenten zijn goedkeuringsproces rond het leverpompje 'alfapump' met zes maanden vertragen.

Pas midden 2023 zal Sequana een voorlopige aanvraag tot goedkeuring kunnen indienen op de belangrijke Amerikaanse markt. Dat is zes maanden later dan initieel beoogd. Het bedrijf werkt aan de Amerikaanse goedkeuring voor zijn 'alfapump', een drainagepompje dat kan dienen als vervanging van zware diuretica of vochtafdrijvers bij leverpatiënten.

Het Gentse bedrijf schuift de indiening bij de Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond (FDA) uit overmacht vooruit ondanks bemoedigende testresultaten. De aanleiding is het wereldwijde chiptekort waardoor het bedrijf zich niet kan voorzien van belangrijke elektronische componenten in de productie van de pompjes. Eerder liep de studie al vertraging op door een moeilijke patiëntenrekrutering.

'Dit is erg frustrerend', zegt CEO Ian Crosbie. 'We werken volop door met onze leveranciers om de vertragingen tot een minimum te herleiden'.

In Europa is het pompje al goedgekeurd en loopt het vermarktingsproces en het onderzoek geen vertraging op.

'Bij de FDA zijn de vereisten niet alleen klinisch streng maar ook op materiaalgebruik', zegt Lies Vanneste, hoofd investor relations. 'We zouden daardoor wel testen kunnen opstarten en vroeger een goedkeuring kunnen indienen, maar als de samenstelling van het product uiteindelijk wat afwijkt, kan je het product toch niet op de markt brengen wat een verspilling van mensen en middelen zou zijn'.

Sequana Medical had eind juni 21,8 miljoen euro in kas. Daarmee kan het bedrijf zijn onderzoek verder financieren tot in het tweede kwartaal van 2022. Daarna zal het opnieuw geld moeten ophalen. 'Maar het is alvast niet zo dat deze vertraging tot extra kosten leidt', aldus Vanneste.