'Chloroquine is geen wondermiddel'

Labresultaten zijn veelbelovend, maar volgens experts moeten chloroquine en hydroxychloroquine nog hun strepen verdienen als behandeling voor Covid-19.

Is chloroquine, een decennia oud malariamiddel, een wondermiddel voor Covid-19-patiënten? De Amerikaanse president Donald Trump noemt het 'een geschenk uit de hemel' en de Belgische ziekenhuizen behandelen Covid-19-patiënten al met hydroxychloroquine, de minder toxische variant.

'Labo-onderzoek toont aan dat chloroquine en hydroxychloroquine doeltreffend zijn in het doden van het coronavirus', zegt Emmanuel Bottieau, specialist infectieziekten aan het Instituut voor Tropische Geneeskunde.

Bottieau, die mee schreef aan de klinische richtlijnen voor de behandeling van opgenomen Covid-19-patiënten in België, wijst op recent onderzoek in Marseille. 'Daaruit bleek dat patiënten die hydroxychloroquine toegediend kregen sneller verlost waren van het virus dan anderen. Alleen was dat zeer kleinschalig, bij 20 mensen. We weten nog niet hoe doeltreffend chloroquine en hydroxychloroquine klinisch zijn.'

Eenzelfde geluid horen we bij viroloog Steven Van Gucht. 'Er zijn aanwijzingen dat Covid-19-patiënten er enkele dagen sneller door herstellen, maar het is geen wondermiddel en we hebben nood aan grootschalig klinisch onderzoek. Preliminaire resultaten in China zijn hoopgevend, maar het is nog een paar weken wachten op de definitieve.'

'Grootschalig klinisch onderzoek'

Hydroxychloroquine wordt al gebruikt omdat het in de juiste dosis niet toxisch, onmiddellijk beschikbaar en vrij goedkoop is. Maar we moeten de werking nog documenteren. Emmanuel Bottieau Specialist infectieziekten aan het Instituut voor Tropische Geneeskunde

Waarom wordt hydroxychloroquine dan al gebruikt bij Belgische Covid-19-patiënten? 'Omdat het in de juiste dosis niet toxisch, onmiddellijk beschikbaar en vrij goedkoop is', zegt Bottieau. 'Om de werking beter te documenteren, beginnen we binnenkort een groot klinisch onderzoek in onze ziekenhuizen.'

In België is hydroxychloroquine op de markt als het geneesmiddel Plaquenil, van de Franse farmareus Sanofi. Het geneesmiddelenagentschap FAGG vraagt aan de verdelers van dat medicijn het te reserveren voor ziekenhuizen die Covid-19-patiënten verzorgen en voor apotheken, waar mensen het alleen met een voorschrift kunnen kopen.

'De beperkte voorraad gebruiken voor niet-noodzakelijke of niet-gerechtvaardigde preventieve behandelingen brengt de beschikbaarheid voor patiënten die het nodig hebben in gevaar. Het gaat om chronische patiënten of patiënten in het ziekenhuis die zwaar ziek zijn door Covid-19', aldus het FAGG.

Strategische reserve

Plaquenil wordt gebruikt voor aandoeningen als lupus of reumatoïde artritis. Het FAGG bouwde een strategische reserve op om er bijna 22.000 Covid-19-patiënten mee te verzorgen. Sinds 23 maart wordt het medicijn verdeeld over alle ziekenhuizen. De levering kan verschillende keren per week worden verzekerd. De Plaquenil-producent Sanofi voert de productie op om aan de toenemende vraag te voldoen.

Vanaf woensdag zal het Belgische Pharma Chemicals in nauwe samenwerking met het FAGG ook 25 kilo van de bulkgrondstof chloroquinefosfaat verdelen aan de ziekenhuisapotheken, zegt de mede-eigenaar Michaël Hillaert. 'Zij maken er bereidingen van voor 4.500 patiënten, met hetzelfde doel als Plaquenil. En er is nog een batch van 50 kilo onderweg.'