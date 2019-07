Cimzia houdt omzetgroei UCB op koers

De biofarmagroep onderstreept de ambitie om haar reumamiddel nog tot 2024 te laten groeien, ondanks Galapagos' nakende concurrentie.

UCB heeft er een vrij stevig eerste halfjaar opzitten. De omzet steeg 2 procent naar 2,32 miljard euro. Dat is iets beter dan de 2,3 miljard waar de consensus van analisten op rekende.

Dat er nog groei is, is vooral te danken aan Cimzia. De biofarmaciegroep krikte de verkopen van het reumamiddel met een stevige 15 procent naar 782 miljoen euro, ruim beter dan de 736 miljoen waar analisten gemiddeld op mikten. Abstractie gemaakt van de sterke dollar - die de verkopen op de cruciale Amerikaanse markt bij de vertaling naar euro een extra boost geven - was er nog altijd een sterke groei van 10 procent.

Cimzia tekent nu voor iets meer dan een derde van de groepsomzet. UCB koestert de ambitie om de verkopen nog op te vijzelen tot meer dan 1,7 miljard euro per jaar tegen 2024, van 1,45 miljard in 2018 en 800 miljoen in 2014.

Dit dankzij een geleidelijke uitbreiding van het aantal patiënten waar het middel mag ingezet worden en landen waar het middel op de markt is. Eerder deze maand was er nog groen licht voor Cimzia op de Chinese markt.

Cimzia is voor UCB cruciaal bij de continuë 'estafetteloop' die het runnen van een biofarmaciebedrijf is. In 2017 zag het er even beroerd uit, toen beleggers na tegenvallende onderzoeksresultaten voor het osteoporosemiddel Evenity de verwachte piekverkopen van dat middel zwaar terugschroefden.

Terwijl beleggers tobden over de pijplijn aan nieuwe producten, leefde ook de vrees dat de huidige generatie stermiddelen al in het begin van komend decennium over zijn piek zou zijn. Dit door concurrentie van goedkopere 'biosimilars' van Cimzia-rivaal Humira van AbbVie, naarmate het beste verkochte geneesmiddel aller tijden de komende jaren in verschillende regio's zijn patentbescherming verliest. Daarnaast is er de concurrentie van een nieuwe generatie reumamiddelen die binnenkort op de markt komt, zoals het goudhaantje filgotinib van Galapagos.

Rozanolixizumab

Rond Cimzia lijkt UCB die bezorgdheid minstens even in de kiem gesmoord te hebben. Idem wat de productenpijplijn betreft: vooral de bemoedigende onderzoeksresultaten rond rozanolixizumab - een potentieel middel voor onder meer de behandeling van de spierziekte myasthenia gravis (zie ook: Argenx) - en bimekizumab, het potentieel middel tegen ochtendstijfheid.

De beloftevolle pijplijn aan nieuwe producten is an sich natuurlijk een goede zaak, maar zal met meer dan tien onderzoeken in de derde en duurste klinische testfase veel investeringen vergen, wat op de marges weegt.

De oplopende onderzoeksuitgaven wegen op de brutobedrijfswinst (ebitda) dit jaar: over de eerste jaarhelft zakt die 9 procent naar 724 miljoen euro. Ook dat is wel beter dan de 696 miljoen die analisten verwachtten.