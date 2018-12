Co-oprichter Devgen start investeringsfonds

De bio-informaticus Wim Van Criekinge, die mee aan de wieg stond van het biotechbedrijf Devgen, en de ondernemer Jan Van Den Berghe starten een nieuw fonds voor investeringen in biotechnologie en bio-informatica.

De twee hebben met hun fonds Novalis intussen al 5 miljoen euro verzameld bij investeerders, en hopen er de komende maanden nog eens de helft bij te doen. Dat geld moet naar bedrijven vloeien die de link leggen tussen biotechnologie en de verwerking van big data. De ambitie is om een soort incubator op te starten en op termijn een tiental bedrijfjes onder hun hoede te hebben. Drie start-ups zagen al het levenslicht. Een ervan - myNEO - richt zich op de analyse van genetische mutaties die op termijn gepersonaliseerde kankerbehandelingen mogelijk moeten maken.

Van Criekinge startte zijn academische carrière in het onderzoeksteam van Walter Fiers, die beschouwd wordt als een van de pioniers in plantenbiotechnologie. Hij was een van de oprichters van het zaadtechnologiebedrijf Devgen en is momenteel professor en onderzoeksexpert in bio-informatica. ‘Het doel is technologie en artificiële intelligentie gebruiken om medische en biologische data te analyseren en inzichten te verwerven met het oog op de ontwikkeling van diagnostica en therapeutica’, legt hij uit.

Big data

Het is een wereld die dankzij DNA-sequencing in een stroomversnelling zit. Met complexe apparatuur is het mogelijk geworden om het DNA van een persoon of van een tumor relatief snel en goedkoop te lezen. Maar al die data juist interpreteren is nog een ander paar mouwen. ‘Daarin zien we nog een gat in de markt’, klinkt het.

Van Criekinge sloeg de handen in mekaar met Jan Van Den Berghe. ‘We hebben samen gestudeerd en hebben dezelfde leeftijd. We schelen maar één dag’, zegt hij. Van Den Berghe is jarenlang consultant geweest voor start-ups in Londen, om vervolgens het roer in handen te nemen bij het familiebedrijf LIPA groep. ‘Ik heb er samen met mijn neef alle andere familieleden uitgekocht en het terug op de kaart gezet.’ Na een tiental overnames telt het bedrijf 200 werknemers en 80 miljoen euro omzet. Het is actief in onder andere de voedsel-, dierenvoeding-, en recyclagesector.

Luizenproducten

Tot voor kort was hij tevens voorzitter en aandeelhouder van het Zwitserse Genohm (software voor genetische analyses) dat verkocht werd aan de Amerikaanse reus Agilent. Ook cashte hij dit jaar bij de verkoop van het Belgische Oystershell Laboratories, het wereldwijde nummer één in antiluizenproducten. Het bedrijf kwam in handen van Gilde Buy Out Partners dat naar verluidt 80 à 100 miljoen op tafel zou hebben gelegd.