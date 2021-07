Cobepa overweegt exit uit farmaonderzoeker BioAgilytix

Noord-Amerika

BioAgilytix was de tweede deal van Cobepa in de VS. De Brusselse investeerder wil in Noord-Amerika zijn Europese model - investeringen op lange termijn in mature en rendabele bedrijven met groeiperspectieven - dupliceren. In Cobepa's portefeuille zitten ook Gen II, een bedrijf dat een essentiële rol speelt in de backoffice van investeringsfondsen, en Heartland Home Services, een middelgrote Amerikaanse speler in klusjesdiensten.