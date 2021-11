Cobepa verkoopt BioAgilytix aan investeringsreus Cinven

Hoeveel Cinven op tafel legt voor het meerderheidsbelang is niet bekend. Enkele dagen geleden was sprake van een waardering (schulden inbegrepen) van meer dan 2,5 miljard dollar (2,2 miljard euro) voor BioAgilytix. Hoeveel Cobepa opstrijkt, is evenmin bekend, maar het bedrag loopt ongetwijfeld in de honderden miljoenen dollars.

Farmareuzen

BioAgilytix is niet de enige participatie van Cobepa in de VS. De Belgische investeerder, voor ruim de helft in handen van de AB InBev-familie de Spoelberch, is er sinds 2015 actief. Cobepa is er aan boord bij Gen II (backoffice van investeringsfondsen), de specialist in orthopedische chirurgie Precision Orthopedics en Heartland Home Services, een middelgrote Amerikaanse speler in klusjesdiensten.