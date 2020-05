Colruyt-familie en Franse farmadynastie lanceren biotechfonds

De ondernemersfamilies Colruyt en Mérieux investeren met OMX Europe Venture Fund samen in Europese en Amerikaanse biotech- en voedingsbedrijven. 'Er was meteen een klik.'

Twee van de meest vermogende Belgische en Franse ondernemersfamilies slaan de handen in elkaar. De familie Colruyt, met zijn investeringsmaatschappij Korys, en de ondernemersdynastie Mérieux (uit Lyon, red.), met Mérieux Equity Partners, richten samen OMX Europe Venture Fund op.

Het kersverse durffonds wil investeren in biotech- en voedingsbedrijven in Europa en de Verenigde Staten en haalde ongeveer 65 miljoen euro op. 'Het gros komt van beide families, waarvan het meeste van de Colruyts', zegt Christoph Waer, directeur investeringen van Korys, zonder in details te treden.

In 2015 begonnen we gesprekken met de familie Mérieux. Er was meteen een sterke klik. Christoph Waer Directeur investeringen Korys

'Er zijn enkele kleinere financiers, onder wie de Luikse institutionele investeerder Noshaq (het vroegere Meusinvest, red.) en een vermogende Franse particulier, die zelf zeer ondernemend is geweest, onder meer in de durfkapitaalsector.'

Op naar 100 miljoen euro

Tegen het derde kwartaal willen beide families, met de hulp van extra financiers, afkloppen op 100 miljoen euro. 'Er is grote interesse van andere Belgische en Franse families, net als van institutionele investeerders en banken, ook in Zwitsersland. Twee vermogende families als stuwende kracht achter het fonds hebben, is een luxe. Dat kan daardoor selectief zijn en moet geen intensieve fondsenwerving organiseren.'

Tegelijk komt er een OMX-durffonds in de Verenigde Staten met een gelijkaardige investeringsstrategie. Dat haalde meer dan twee derde op van het minimumdoel van 100 miljoen dollar. 'Korys investeert niet rechtstreeks in dat Amerikaanse fonds', zegt Waer. 'OMX VS investeert wel in OMX Europe en vice versa.' OMX Europe wordt met de steun van Korys beheerd door Mérieux Equity Partners, dat de voorbij tien jaar meerdere deals sloot, onder andere in de VS, waar het een trackrecord heeft in biotech.

Begrip in farmawereld

Korys beheert als investeringsmaatschappij van de familie Colruyt een vermogen van ruim 4,5 miljard euro in life sciences, hernieuwbare energie (zoals windparken, red), consumentengoederen en retail (zoals de Colruyt Group, red.). De Colruyt-familie, sinds 2011 in biotech actief, was al een tijd op zoek naar een gelijkgezinde familiale investeerder om in een hogere gewichtsklasse uit te komen en in de Verenigde Staten, hét biotech- en farmawalhalla, een rol te spelen.

'In 2015 begonnen we gesprekken met de familie Mérieux', zegt Waer. 'Er was meteen een sterke klik. Het zijn industriële spelers van meerdere generaties, waar de families grootaandeelhouders zijn die actief investeren in ondernemende verhalen met een positieve impact.' De familie Mérieux is een begrip in farmaland en bekend als de grootste aandeelhouder van het Franse biotechbedrijf BioMérieux, gespecialiseerd in diagnostica om infectieziekten op te sporen.

Al vier investeringen

OMX Europe Venture Fund investeerde al in vier ondernemingen. Onder meer in het Belgische MRM Technologies, dat twee activiteiten omspant. Enerzijds wil de start-up MRM Health - die in februari 14 miljoen euro startkapitaal ophaalde - microbioomtherapeutica ontwikkelen, of medicijnen op basis van darmbacteriën. Anderzijds gebruiken voedings- en farmabedrijven de installatie van Prodigest, die het menselijk spijsverteringsstelsel nabootst, om claims als 'goed voor de darmtransit' te testen en te kijken wat met een medicijn gebeurt na inname.

Er is grote interesse van andere Belgische en Franse families. Christoph Waer Directeur investeringen Korys

In de Verenigde Staten participeert het nieuwe fonds respectievelijk in de biotechbedrijven Inscripta, dat een CRISPR-methode ontwikkelde om genetisch materiaal van bacteriën te modificeren, en Tara Biosystems, gespecialiseerd in de 'in-vitro-ontwikkeling' van hartweefsel op een chip. In dat 'organ on a chip'-domein financiert OMX Europe Venture Fund het Nederlandse Mimetas, dat 3D-celcultuurmodellen commercialiseert en waarvan farmabedrijven het technologieplatform gebruiken om snel kandidaat-medicijnen te testen.

Tot 14 participaties