Commissie sluit deal voor half miljoen extra behandelingen met remdesivir

Remdesivir kreeg deze zomer al de zegen van het Europees geneesmiddelenagentschap EMA als behandeling voor Covid-19-patiënten van twaalf jaar of ouder die extra zuurstof nodig hebben. In ons land maakt het deel uit van de behandelplannen van de ziekenhuizen.

Nederland maakte begin deze week nog melding van tekorten aan remdesivir in zijn ziekenhuizen, terwijl het federale geneesmiddelenagentschap (FAGG) in ons land er op drukte dat de Belgische stock nog vijf keer groter is dan wat tot nu toe is verdeeld.