Commissie sluit vaccindeal voor 300 miljoen dosissen met Sanofi-GSK

Eerdere deal met AstraZeneca

Eerder al sloot de Commissie in augustus een gelijkaardig contract met het Britse AstraZeneca, dat een vaccin ontwikkelt met de Universiteit van Oxford. De Commissie wil een portfolio van potentiële vaccins samenstellen. Ze cofinanciert met Europese middelen een stuk van de ontwikkelings- en productiekosten en krijgt in ruil het recht om een bepaald aantal dosissen aan te kopen eens het vaccin veilig en doeltreffend blijkt.

De Commissie maakte recent ook bekend dat ze de verkennende gesprekken, de opstap naar een aankoopcontract, met het duo BioNTech-Pfizer heeft afgerond over de aankoop van hun kandidaat-vaccin. De EU-lidstaten kunnen 200 miljoen dosissen aankopen zodra bewezen is dat het vaccin veilig en doeltreffend is, met een optie voor nog eens 100 miljoen dosissen. De vestiging van Pfizer in Puurs is mee aangeduid als productiecentrum.