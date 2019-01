Confo Therapeutics werkt met 'megabodies' om sneller geneesmiddelen te ontwikkelen

Het biotechbedrijf Confo Therapeutics zal voortaan 'megabodies', of grotere structuren van antistoffen, gebruiken om geneesmiddelen te ontwikkelen. De 'megabodies' zijn een uitvinding van professor Jan Steyaert, die ook aan de wieg stond van Ablynx.

Confo Therapeutics heeft vandaag al zijn zogenaamde 'confobodies', of eiwitten afkomstig van kameelachtigen om ziektes te behandelen. Die antilichamen spelen de rol van schakelaars die molecules in het lichaam aan en uit kunnen zetten om een ziekte af te blokken. Nu heeft Confo Therapeutics, een spin-off van de VUB, voortaan ook 'megabodies', of een opstapeling van confobodies, waardoor het sneller een geneesmiddel zal kunnen ontwikkelen.

'De megabodies zijn grotere structuren van eiwitten die we beter kunnen zien onder de microscoop. We zullen beter zien of ze werken en meteen ook betere molecules kunnen ontwerpen om in te zetten tegen ziekten', zegt CEO Cedric Ververveken.

De megabodies zijn een uitvinding van Jan Steyaert, professor aan de VUB en het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB). Hij gebruikt sinds kort een cryo-elektronenmicroscoop, die de atomen van eiwitten duidelijk in kaart brengt. De buitengewone microscoop maakt het mogelijk de structuren van eiwitten aan te passen. Ververken: 'Professor Steyaert heeft grotere structuren gemaakt, met andere vormen ook, waardoor we een versnelling hoger kunnen schakelen in ons onderzoek.'

Kamelen

Confo Therapeutics sloot een exclusieve overeenkomst af met het VIB voor het gebruik van de megabodies, zodat geen enkel ander biotechbedrijf in de wereld een beroep kan doen op de grotere structuren met antilichamen van kamelen. Een publicatie in Nature van eerder deze week bewijst het nut van deze grotere structuren, waardoor Confo Therapeutics er een licentie op nam.

Onderzoek aan Cambridge, door het MRC Laboratory of Molecular Biology, toonde dankzij de megabodies duidelijk aan waar de geneesmiddelen Valium en Xanax zich binden aan de receptoren in het lichaam. Door dit inzicht zullen de molecules van de geneesmiddelen kunnen worden bijgestuurd, zodat vervelende bijwerkingen worden weggewerkt.

Nature

'Nu dit is gepubliceerd in Nature zullen meer bedrijven interesse hebben in de megabodies. Daarom hebben wij een exclusief contract afgesloten met het VIB. Dit geeft ons een competitief voordeel', zegt Ververken.

Confo Therapeutics werkt op verschillende ziekten. Zo buigt het zich over fibrose, evengoed in de longen als in de lever, en op weesziekten in neurologie. Het heeft trouwens twee samenwerkingen in dit laatste, met Roche en Lundbeck. Het onderzoek is nog pre-klinisch. Ten vroegste over tien jaar zal er een geneesmiddel op de markt kunnen komen.