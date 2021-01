Corona en mineraalwater boosten fortuin rijkste Aziaat

2.000 procent

De grote sprong voorwaarts die de 66-jarige Zhong op financieel gebied maakte, is één van de snelste toenames van rijkdom uit de wereldgeschiedenis, aldus Bloomberg. De toename is des te opmerkelijker, omdat hij amper bekend is buiten China. Ook opvallend is dat de miljardair geen politieke banden heeft, en evenmin gerelateerd is aan andere Chinese miljardairsfamilies. In China is zijn bijnaam dan ook de 'lone wolf'.