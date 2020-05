Corona vertraagt testen van Galapagos

Buffer

Galapagos boekte in het eerste kwartaal een omzet van 106,9 miljoen euro, meer dan dubbel zoveel als een jaar eerder. Het bedrijf noteerde een operationeel verlies van 44,6 miljoen euro. Het nettoverlies lag met 50,6 miljoen euro nipt hoger dan in het eerste kwartaal van 2019.

CEO Onno van de Stolpe beklemtoont dat de financiële buffers van Galapagos zeer stevig zijn. Het bedrijf heeft 5,7 miljard euro cash op zak dankzij de enorme geldinjectie van partner Gilead vorig jaar. 'We bevinden ons in een zeer sterke positie, zowel financieel als operationeel, en blijven op schema om te berichten over een reeks klinische testen in de rest van 2020', stelt de CEO.