Coronatest wordt blockbuster voor laboratoria...

Sinds de start van de coronapandemie werden in ons land al 18 miljoen PCR- en antigeentesten uitgevoerd om Covid-19 op te sporen. Voor laboratoria leidt dat tot overwerk en een forse omzetboost.

De hordes landgenoten die stonden te trappelen om op reis te gaan of een massa-evenement bij te wonen hebben geleid tot een rush op coronatesten. In juli kreeg tijdens de week van de nationale feestdag een record van meer dan 500.000 mensen een wisser in de neus. Om die zomerpiek aan te kunnen werd extra capaciteit gecreëerd, van het grote tijde- lijke testcentrum voor reizigers aan de Leuvense Brabanthal tot een testcontainer van het privélab Medina in Sint-Martens-Latem.

‘De vertrekkende reizigers in juli en de stijging van het aantal symptomatische patiënten hebben een piek veroorzaakt. Nu is het aantal testen weer aan het dalen’, zegt Lize Cuypers van het Laboratorium voor Klinische Virologie van de KU Leuven, waar zeven dagen per week van 7 uur tot 23 uur gewerkt wordt om stalen te onderzoeken.

Sinds de start van de pandemie werden al 18,1 miljoen tests uitgevoerd. Ondanks de stijgende vaccinatiecijfers lijkt nog geen einde te komen aan die geëxplodeerde coronatest- business. ‘Het is belangrijk om te blijven testen, want de bevolking zal nooit helemaal gevaccineerd zijn’, klinkt het op het kabinet van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit). Vrijdag buigen federale en regionale ministers zich over strengere tests: zelfs wie gevaccineerd is, zou een tweede test moeten ondergaan na een hoogrisicocontact.

Waarover gaat het? Coronatesten zijn vanuit het niets een markt van ruim 1 miljard euro geworden in ons land. Wie zijn de hoofdrolspelers? De testen worden uitgevoerd door enkele tientallen ziekenhuislabo’s en commerciële bedrijven. Zij halen veel extra omzet binnen die grotendeels betaald wordt door het RIZIV. Waar ligt de knoop? Zijn coronatesten een goudmijn voor de labo’s of maken de hoge kosten voor eenmalige aanpassingen dat er amper iets overblijft?

De teststrategie heeft een serieus prijskaartje. Het RIZIV gaf vorig jaar al 230 miljoen euro uit aan tests. Dit jaar wordt in 608 miljoen euro uit een speciale Covid-19-pot voorzien voor PCR- en andere tests om de aanwezigheid van het coronavirus op te sporen. Conclusie: de corona- testen in 2020 en 2021 kostten de overheid al zeker 838 miljoen euro, tegen gemiddeld om en bij 45 euro per PCR-test.

Niet alle PCR-testen worden echter vergoed door het RIZIV. Vorig jaar werden 5,3 miljoen van de ruim 7 miljoen uitgevoerde tests terugbetaald. Het overige kwart kwam uit de zak van werkgevers of reizigers die nog geen gebruik konden maken van de twee gratis testen deze zomer. De kosten van die tests zijn in ons land geplafonneerd: 55 euro voor een klassieke PCR- of een antigeentest. Voor een snelle PCR-test waarvan het resultaat binnen de drie uur bekend is - beschikbaar op de luchthaven van Zaventem - mag 120 euro worden aangerekend.

Coronatesten zullen - als de trends doorzetten - over 2020 en 2021 goed zijn voor meer dan 1 miljard euro omzet.

De PCR-testen leiden tot een enorme omzetboost voor de labosector, waaraan het RIZIV in precoronajaar 2019 ruim 1,36 miljard euro betaalde aan uitgaven voor klinische biologie. Coronatesten zullen - als de trends doorzetten - over 2020 en 2021 goed zijn voor meer dan 1 miljard euro omzet, waarvan het overgrote deel betaald door het RIZIV.

De gemiddeld 55.000 coronatests per dag komen dit jaar boven op de zowat 40.000 klassieke laboratoriumtests die de labo’s dagelijks uitvoeren. De coronatests worden verdeeld over de ziekenhuislabo’s (55%) en de commerciële labo’s (45%). Die hebben samen een capaciteit van 100.000 tests per dag, zegt dokter Alin Derom, de voorzitter van de commissie klinische biologie. Daarnaast is er een tijdelijk Federaal testplatform, een groep van acht universitaire laboratoria, dat dag en nacht paraat staat om tot 56.000 tests per dag uit te voeren en kan rekenen op een vaste basisvergoeding.

Gemengd beeld

Doet corona de kassa van de laboratoria fors rinkelen? Een aantal recente overnamedeals heeft de Belgische labogroepen in de schijnwerpers gezet. Dankzij hoge marges lokten Belgische labo’s veel buitenlands kapitaal. CMA en Medina van de familie De Raedt-Verheyden (Straco) kwamen vorig jaar voor naar schatting 1 miljard euro in Franse handen. De labo’s van Annie Vereecken en Rudi Mariën belandden eerder bij Australische en Franse eigenaars.

Het is geen verrassing dat de jaarrekeningen van labo’s, die traditioneel weinig inkijk geven in hun financiën, bijna zonder uitzondering in 2020 een omzetstijging aangeven. De coronatesten deden meer dan de zware terugval compenseren in de lockdown, toen dokters veel minder klassieke testen konden aanvragen. De labogroepen rond CMA-Medina en AML zagen de omzetten respectievelijk met meer dan 30 procent en bijna 20 procent stijgen. Bij enkele kleine labo’s gaat de brutomarge fors hoger.

De testinfrastructuur is te vergelijken met de stadions voor de Olympische Spelen. De meeste toestellen voor PCR-tests zullen er na de pandemie werkloos bijliggen. Alin Derom Arts en voorzitter van de commissie klinische biologie

Of dat ook geleid heeft tot meer winst? De jaarrekeningen geven een gemengd beeld: sommige filialen van grote labogroepen publiceren stijgingen van de nettowinst van enkele procenten tot 10 procent; bij andere daalt de winst. Bij kleinere labo’s zijn er winstsprongen van ruim 1 miljoen tot enkele miljoenen euro’s te zien. De jaarcijfers van 2021 geven hier mogelijk een beter beeld.

Zwaar investeren

Laboratoria hebben zwaar moeten investeren in nieuwe capaciteit. ‘De capaciteit voor moleculaire testen is maal honderd gegaan’, zegt Derom. ‘Die toestellen zijn te vergelijken met de sportstadions voor de Olympische Spelen. Als die gedaan zijn, heb je maar een fractie van de capaciteit meer nodig. Het merendeel van de toestellen voor PCR-tests zal er na de pandemie werkloos bijliggen.’

Daarnaast moesten laboratoria creatief bureauruimtes ombouwen tot labozalen, IT-sys- temen aanpassen en mensen aanwerven. ‘Bedrijven moeten nu twee jaar op 250 procent van de normale capaciteit draaien. Iedereen hoopt dat dit niet te lang duurt’, zegt Derom. Hij wijst er op dat personeel en reagentia (chemische stoffen) de grootste kostenposten zijn.

De marges van een labo zijn moeilijk in te schatten. ‘De reële kosten voor deze testen verschillen sterk, afhankelijk van de setting, het soort labo, de automatisering, de gebruikte toestellen, de reagentia, de inzet van personeel, het transport, de geanalyseerde volumes,... ’, zegt An-Sofie Soens, de woordvoerster van het RIZIV. Voor het uitvoeren van een PCR-test wordt vaak 30 euro als richtbedrag genomen, maar de setting bepaalt veel, bevestigt professor Pieter Vermeersch (KU Leuven), bestuurder bij de vereniging voor laboratoiumkunde RBSLM. ‘Een resultaat binnen 24 uur afleveren is veel duurder dan binnen 72 uur. In het ziekenhuis ’s nachts een snelle test afleveren voor een vrouw die gaat bevallen, daar verlies je geld op.’

Labo’s moeten ook kosten incalculeren voor een permanentie ’s nachts - 0,5 miljoen euro per jaar - of voor het aanpassen van de test. Bestellingen reagentia kunnen onbruikbaar worden voor de opsporing van sommige nieuwe varianten. ‘Een toestel dat 400 testen aankan laten draaien als er maar 300 in zitten, betekent dat je veel capaciteit verspilt’, zegt Derom. ‘Grosso modo zullen de laboratoria break-even draaien op de coronatests.’

Hij wijst er ook op dat de vergoedingen van de ziekteverzekering in ons land lager liggen dan in veel buurlanden, en dat ze gedaald zijn. De RIZIV-vergoeding van 46,81 euro aan het begin van de pandemie werd in januari geïndexeerd tot 47,18 euro. Door de daling van de prijzen van reagentia en grondstoffen werd de prijs in mei verlaagd tot 40,44 euro. Alleen tijdens de zomer komt er nog een tijdelijke vergoeding van 10 euro, een tussenkomst voor de gemaakte kosten om de capaciteit in de zomer op te krikken.

Ook de maximumprijs voor niet-terugbetaalde testen ligt met 55 euro lager dan de 100 à 135 euro die toeristen aan Spaanse costa’s moeten neertellen of de meerdere honderden euro’s die in Britse testcentra gevraagd worden.