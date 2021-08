Coronatesten kosten overheid 838 miljoen euro

De factuur voor PCR- en andere coronatesten ligt nu al ruim dubbel zo hoog als vorig jaar. Voor de laboratoria die de testen analyseren, gaat het om een stevige omzetboost.

Sinds het begin van de pandemie zijn in ons land al meer dan 18 miljoen coronatesten uitgevoerd op patiënten met symptomen, mensen die een risicocontact hadden en andere groepen. De voorbije weken zat het aantal tests in de lift door vertrekkende vakantiegangers. In de week van 19 juli werd een record van meer dan 500.000 tests per week uitgevoerd, blijkt uit de cijfers van het wetenschappelijk kenniscentrum Sciensano.

Ruim driekwart van de testen vorig jaar werd terugbetaald door het RIZIV, goed voor een factuur van 230 miljoen euro. Voor dit jaar voorziet het de overheid nog eens 608 miljoen euro.

De coronatesten geven de laboratoria een omzetboost, al maakten ze ook stevige kosten.

Een einde aan het testen is nog niet in zicht. Vrijdag buigt het Overlegcomité zich over een verstrenging, waardoor ook gevaccineerden opnieuw twee tests zouden moeten laten afnemen na een hoogrisicocontact.

Al dat testen helpt om de epidemie in kaart te brengen en in te dijken, maar gaat gepaard met een zware factuur. Voor een PCR-test krijgen laboratoria een vergoeding van het RIZIV die tussen 40,44 en 50,44 euro schommelt. Bij de veel minder gebruikte antigeentesten ligt de terugbetaling tussen 16,85 en 26,72 euro.

Vorig jaar werd ruim driekwart van de 7 miljoen uitgevoerde tests terugbetaald door de ziekteverzekering. ‘Het RIZIV gaf vorig jaar 230 miljoen euro uit voor 5,35 miljoen testen’, zegt woordvoerster An-Sofie Soens van het RIZIV. Dit jaar zal de factuur fors hoger oplopen. Op dit moment staat de teller op 11,1 miljoen uitgevoerde tests. Dat zijn er al fors meer dan vorig jaar. Het RIZIV heeft 608 miljoen euro uitgetrokken voor de testen. Het grootste deel daarvan (554 miljoen euro ) vloeit naar PCR-testen en sneltesten.

Toegang tot evenement

Dit en vorig jaar kosten de coronatesten de overheid dus minstens 838 miljoen euro. In die cijfers zitten ook de kosten voor de twee gratis tests die Belgen die nog niet volledig gevaccineerd zijn deze zomer kunnen aanvragen om op vakantie te gaan of om toegang te krijgen tot een evenement. Alle andere tests op vraag van bijvoorbeeld reizigers, werkgevers of de voetbalbond worden niet door de overheid vergoed. Voor die testen mogen labo’s maximaal 55 euro aanrekenen. Voor een test waarbij het resultaat sneller bekend is, is dat hoogstens 120 euro.

Laboratoria hebben ook zware kosten moeten maken. Ik verwacht eerder een break-even voor de coronatesten. Dokter Alin Derom Voorzitter van de commissie Klinische Biologie.

De coronatesten geven de laboratoria binnen en buiten de ziekenhuizen een omzetboost. Voor een standaard PCR-test kunnen ze tussen 40 en 55 euro omzet boeken. Of die omzetstijging ook tot een forse winststijging leidt, is nog niet duidelijk. ‘Laboratoria hebben ook zware kosten moeten maken. Ik verwacht voor de coronatesten eerder een break-even’, zegt dokter Alin Derom, voorzitter van de commissie klinische biologie.